Netflixシリーズ「イクサガミ」

岡田准一を筆頭に、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、東出昌大、吉岡里帆、清原果耶、染谷将太、山田孝之、井浦新、阿部寛...といった錚々たる人気俳優たちが顔を揃え、第30回釜山国際映画祭のワールドプレミアでは拍手喝采で迎えられるなど、11月13日(木)配信前から話題を集めているNetflixシリーズ「イクサガミ」。

反響の大きさからも期待度の高さが伝わってくるこの作品を主演として牽引する岡田は、初のプロデューサー業にチャレンジし、さらにアクションプランナーまで兼任。彼だからこそ実現したキャスティングをはじめ、アクションへのこだわりなど、本作では役者人生で積み重ねてきたものをこれでもかとぶつけている。

岡田准一、二宮和也ら豪華キャストによって命懸けの戦いが描かれるNetflixシリーズ「イクサガミ」

直木賞作家・今村翔吾による「イクサガミ」シリーズを、「最後まで行く」(2023年)で岡田とタッグを組んだ藤井道人監督がメガホンを握り、映像化した本作。明治維新によって武士が居場所を失った時代、腕っぷし自慢たちが莫大な賞金や己のプライドを賭けたバトルロワイヤルに挑む、いわばデスゲームと時代劇を掛け合わせたユニークなアクション大作だ。

かつて幕末の維新志士として戊辰戦争を戦い抜いたものの、蔓延するコレラによって貧しい暮らしを余儀なくされる嵯峨愁二郎(岡田)は、腕に覚えのある強者たちを募集する怪文書を見かけ、莫大な賞金で家族を救うため、京都・天龍寺へと足を運ぶ。

Netflixシリーズ「イクサガミ」

292名の腕利きたちが互いの首からぶら下げられた木札を奪い合いながら東京を目指すという命懸けの遊び"蠱毒"に参加することになった愁二郎は、その中に紛れ込んだ少女・双葉(藤崎ゆみあ※「崎」は正しくは「立さき」)を守りながら、迫り来る敵や過去の因縁に立ち向かい、そして謎めいたゲームの真相へと迫っていく。

かつては人斬りとして恐れられた圧倒的な力を持ちながらも、トラウマから刀を抜くことができなくなった主人公・愁二郎。彼が次第に覚醒していく様子を、岡田が表情の変化やお得意のアクションで繊細かつ大胆に体現するように、俳優の熱演による個性の立ったキャラクターは大きな魅力。果たして誰が生き残るのか...と気づけば物語に引き込まれていく。

Netflixシリーズ「イクサガミ」

配役の妙も光り、例えば、蠱毒の幕開けを告げる主催者側の男・槐(えんじゅ)役には岡田の後輩の二宮を起用。アクション面に不安を覚えていた際に岡田から「大丈夫。お前は戦わない。喋ってて」と言われたことを明かしており、その期待に応えるように、ニタっとした笑みを浮かべながらやけに丁寧な口調でルールを説明したかと思えば、急に怒号を浴びせるなど、不気味な男をネットリと怪演する。

「燃えよ剣」(2021年)でも岡田と火花を散らし合った伊藤は、愁二郎に執着する腐れ縁的存在の貫地谷無骨を演じた。暴力で周囲を蹴散らし続けることしかできない時代に取り残された役どころで、荒っぽさと同時にどことなく哀愁も漂わせる。

Netflixシリーズ「イクサガミ」

また、岡田と柔術の道場仲間として知られる玉木が、汚名をそそぐために戦いに参加する菊臣右京役で鮮やかなアクションを披露するほか、「"正しい山田孝之の使い方"を理解されていて、嬉しくなりオファーを受けてしまいました」と出演の理由を語った安藤神兵衛役の山田は作品のギアを一気に上げるような抜群の存在感を発揮。

そして、京八流の後継者として育てられた愁二郎や義兄弟たちの命を狙う最恐の剣豪・岡部幻刀斎に阿部が演じ、周囲から"化け物"と呼ばれる白髪＆巨躯の男をベテランらしく凄みたっぷりに表現。このほかにも、義妹・衣笠彩八役の清原、内務卿・大久保利通役の井浦、初代大警視・川路利良役の濱田岳...と枚挙にいとまがないほどの豪華キャストたちが役に命を吹き込んでいる。

Netflixシリーズ「イクサガミ」

そんなキャラクターたちが繰り広げるアクションこそ最大の見どころだ。冒頭の戦争シーンでは、愁二郎が次々と敵を斬り捨てながら敵将めがけて駆け回る様子を長回しで撮影し、まるで戦場にいるかのような迫力を演出。カメラワークへのこだわりは随所で見られ、時にはキャラクターがカメラに殴りかかるなど、臨場感たっぷりに死闘を映し出していく。

刀を素早くぶつけ合うスピード感たっぷりの殺陣に加え、鎖鎌や棍棒といった様々な武器を使った戦闘、アイヌの若者カムイコチャ(染谷)の華麗な弓捌きに元忍びの柘植響陣(東出)によるパルクールなど、アクションのバリエーションも豊富だ。

Netflixシリーズ「イクサガミ」

岡田の体を張った大階段落ち、剣先から火花が飛び散る一騎打ちなど、見るものを飽きさせない工夫に満ちたシーンの数々には、釜山国際映画祭で「時代劇は"型"がある一方で、新しい姿を見せるような試みが求められていると感じていた」と語った岡田のアクションプランナーとしての矜持が感じられる。

"日本の伝統、文化、技術、そして後世へ受け継がれるべきモノ、コトを紡ぎ、未来へとつなぐ壮大なプロジェクト"である「MILEZ」を10月にスタートさせるなど、高い志を持ちながら、様々なことにチャレンジしている岡田准一。「イクサガミ」はそんな彼にとって新たな第一歩となった作品といって差し支えないだろう。

文＝HOMINIS編集部

配信情報

Netflixシリーズ「イクサガミ」

2025年11月13日(木)よりNetflixにて世界独占配信

出演：岡田准一／藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大／玉木宏、伊藤英明／阿部寛 ほか

