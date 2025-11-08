Ž¢Äù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°Ž£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ä¤ëµ¤¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤20Âå¤¬ÆÍÇ¡"Á°ÅÝ¤··¿"¤Ë¡Ä¸ú²ÌÈ´·²¤À¤Ã¤¿A4Ž¥1Ëç¤Î³¨
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÇðËÜÃÎÀ®¡Ø¥Ý¥¹¥È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÀè±ä¤Ð¤·¡×²ò·è¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÂ°À¤ä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼»Ø¼¨¤¬°û¤ß¹þ¤á¤ºÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤«
¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ°¤³¤¦¤È¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ä²¿¤«¤é¤À¤Ã¤±¡©¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º´Çì¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Áê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢ÀÊ¤ËÌá¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤â¡¢
¡ÖA4¤ÎÍÑ»æ¤ò20Ëç¤½¤í¤¨¤Æ¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¤ÇÎ±¤á¡¢5¥»¥Ã¥È¤º¤ÄÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢11»þ¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¶È¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Çº½¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÀþ¤Ï´ù¤Î¾å¤ò±Ë¤®¡¢ÍÑ»æ¤ÈÂÞ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¤¬¼ñÌ£¤Ç¤è¤¯¡ÖÍî½ñ¤¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¥Ú¥ó¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥ó¤ò°®¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ï·Ú²÷¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢A4¤ÎÍÑ»æ¤ò»Í³Ñ¡¢¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¤òÀ±°õ¡¢ÂÞ¤òÉõÅû¥Þ¡¼¥¯¡Ä¡Ä¤ÈÉÁ¤¡¢Àþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìð°õ¤¬¿¤Ó¤ë¤¿¤Ó¡¢¹©Äø¤¬¤Þ¤ë¤ÇÀþÏ©¤Î¤è¤¦¤Ë»æÌÌ¤Ø¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÁ¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÌ¾»ÉÂç¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¡ÖA4¡ß20¡×¡Ö¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¡×¡Ö5¥»¥Ã¥È¤º¤ÄÂÞ¤Ø¡×¡Ö11»þ¤Þ¤Ç¡×¤È¡¢4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁö¤ê½ñ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê»æ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¼ý¤Þ¤ê¡¢¡Ö»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬È¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å¾å¤²¤Ë¥«¡¼¥É¤ò¶»¤ËÅö¤Æ¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸1Ê¬´Ö¤À¤±¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¼ê½ç¤òÂÎ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤µ·¼°¤Ç¡¢Æ°¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆâÂ¦¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ðÊó¤Ï¡Ö¿Þ·Á¡×¤Ë¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë
¿ôÆü¸å¡¢¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ë»ñÎÁ¥»¥Ã¥È¤ò3¼ïÎà¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ê¤é¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÂ¤ï¤º¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤È¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¼ê½ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¿§Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1Ê¬´Ö¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Çºî¶È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Äù¤áÀÚ¤ê15Ê¬Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°Î»¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡È³¨¡É¤È¡È¿ô»ú¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÀþÏ©¤Î¾å¤òÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶Ã¤¯Àµ³Î¤µ¡£¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø¼¨¤¬¾å¼ê¤¯°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤Þ¤¿¾ðÊó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾ðÊó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡ ¿Þ·Á¤ÇÉÁ¤¯
Ì¾»ì¤ò¥¢¥¤¥³¥ó²½¤·¤ÆÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤â¤ä¡×¤¬ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¾®¤µ¤¯½ñ¤¯
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î»æ¤Ë¡Ö²¿¤ò¡¦¤¤¤Ä¡¦Ã¯¤Ë¡¦¤É¤¦¤¹¤ë¡×¤òµÍ¤á¹þ¤à¤È¡¢¾ðÊó¤¬Æ¨¤²¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ 1Ê¬´Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë
ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢Æ°¤¤òÇ¾Æâ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ê½ç¤¬ÂÎ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤Þ¤º»æ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î»æ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤ä¤òÀ²¤é¤¹ºÇ½é¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»Å»ö¤Î»Ø¼¨¤¬¾å¼ê¤¯°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»Ø¼¨¤ò¿Þ·Á¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¦Äù¤áÀÚ¤ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤ò¡Öµ÷Î¥¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤è¤¦
¢£¾ï¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼
¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÄó½Ð5Ê¬Á°¡½¡½¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬¥ï¡¼¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤ËÄÌ¤¦ÂçÌî¥ß¥æ¥¤µ¤ó¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ï¡¢´ë²è½ñºî¤ê¤Î·±Îý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤¬Íí¤à¤È»þ´Ö´¶³Ð¤¬¶¸¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢²ÝÂê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö3Æü¸å¤Î15»þ¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¡©¡¡Í¾Íµ¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Á°Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤¹¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Äó½Ð¤ÎÅöÆü14»þ55Ê¬¡£¡Ö¤¢¤È5Ê¬⁉¡×¤È¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÁ÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¤Ã¤Æ¡È±ó¤¤¿ô»ú¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥®¥ê¥®¥ê¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¥ß¥æ¥¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»þ´Ö¤òµ÷Î¥¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º²£¤Ë¤·¤¿A4ÍÑ»æ¤Ë1ËÜ¤ÎÄ¾Àþ¤ò°ú¤¡¢º¸Ã¼¤ò½ÐÈ¯±Ø¡Ê¤¤¤Þ¤Î»þ´Ö¡Ë¡¢±¦Ã¼¤ò½ªÅÀ±Ø¡ÊÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë¤ËÀßÄê¡£
18»þ¤Þ¤Ç»Ä¤ê8»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àþ¤ò8ÅùÊ¬¤·¡¢1±Ø¡á1»þ´Ö¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¡È¼«Ê¬¤ÎÅÅ¼Ö¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢1»þ´Öºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó°ì±Ø¿Ê¤á¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï»þ´ÖÄÌ¤ê¤ËÅÅ¼Ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¶È¤·¤¿Ê¬¤À¤±ÅÅ¼Ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö´üÆü¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò»ë³ÐÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
±Ø¤Ë¤Ï¥·¡¼¥ë¤Ç¡¢¡ÖÁÇºà½¸¤á¡×¡Ö¹üÁÈ¤ß¡×¡ÖÆùÉÕ¤±¡×¡Ö»Å¾å¤²¡×¤È¹©Äø¤òÅ½¤ê¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤é¥·¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤Þ¤É¤Î¹ÔÄø¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÇÄ°®
12»þ¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤À2±Ø¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ï©Àþ¿Þ¤Ë¤Ï¡Ö»Ä¤ê6±Ø¡×¤Î¿ô»ú¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16»þ¤Ë¤Ï½ªÅÀ¤Î1±Ø¼êÁ°¡¢¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹´Ö¶á¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²±Ø¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ17»þ¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï½ªÅÀ±Ø¤ËÅþÃå¡£¥ß¥æ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Äó½Ð¥Ü¥¿¥ó¤òÄù¤áÀÚ¤ê1»þ´ÖÁ°¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢Ï©Àþ¿Þ¤ÎÍ¾Çò¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡¢Âç¤¤Ê¡ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ·×¤è¤ê¤âÏ©Àþ¿Þ¤Ç¸«¤¿¤é¡È¤¤¤Þ¤É¤³¡É¤¬¤Ä¤«¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áö¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¡ª¡×
ÀþÏ©¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡Ö¤¢¤È²¿±Ø¡×¤È¿ô¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ÏÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÏ©Àþ¿Þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Àþ¤ò°ú¤¡¢»æ¤Ë¡ÖÀþÏ©¡×¤òºî¤ë
Àþ¤Îº¸Ã¼¤ò»ÏÅÀ¡Ê¤¤¤Þ¤Î»þ´Ö¡Ë¡¢±¦Ã¼¤ò½ªÅÀ¡ÊÄù¤áÀÚ¤ê»þ´Ö¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢ Àþ¾å¤Ë¡Ö±Ø¡×¤òºî¤ë
1±Ø¤Î»þ´Ö¤ò1»þ´Ö¤È¤·¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤ò³ä¤ê¡¢ÀþÏ©¤òÅùÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü¤Î·×²è¤Î¾ì¹ç¡¢1±Ø¤Î»þ´Ö¡Ê1»þ´Ö¡Ë¤ò1Æü¤ä1½µ´Ö¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤âOK¡£
£ ±Ø¤´¤È¤Ë¥¿¥¹¥¯¤òÅ½¤ë
±Ø¤´¤È¤Ë¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò½ñ¤¤¤¿¥·¡¼¥ë¤äÉÕäµ¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥³¥¤¥ó¤Î¡ÖÅÅ¼Ö¡×¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë
1»þ´Öºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢1±Ø¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¡û¡û¡Ê¥¿¥¹¥¯¤ÎÌ¾Á°¡Ë±Ø¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢£¤ÇÅ½¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤Ï¿ô»ú¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢±ó¤¯¤Æ¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»æ¤Ë1ËÜ¡¢¤¢¤Ê¤¿ÀìÍÑ¤ÎÀþÏ©¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÅÅ¼Ö¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤¦¡Öµ÷Î¥¡×¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»æ¤ËÀþÏ©¤òºî¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ÷Î¥¤Ç»Ä¤ê»þ´Ö¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦
