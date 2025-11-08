「信じられない」世界一選手がまさかの転職？ レジで注文受ける姿に驚きの声「こんなの感動で震える…」
ロサンゼルス・ドジャースにまつわる情報を発信するX（旧Twitter）アカウント「Dodgers Nation」は11月6日、投稿を更新。ウィル・スミス選手がファストフード店に“転職”した姿を公開しました。
【動画】客から注文を受けるウィル・スミス
コメントでは「大好き」「1分前は世界チャンピオン、次にはファストフード店のカフェ。人生は厳しい」「たった5日間でこんなことが起こるなんて信じられない」「ウィル・スミスはめっちゃ謙虚だよな」「きっと彼はゲーム7の時よりももっと緊張してたはずだ」「すごいな〜いいな〜こんなの感動で震える…まだ優勝して間もないのにもうこんな活動しているんだ ファイナルで決勝ホームラン打った伝説のキャッチャーが すごすぎる！」と、驚きの声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「もっと緊張してたはず」同アカウントは「『レイジング・ケインズ』の注文を取るのは、ロサンゼルス・ドジャースの16番、ウィル・スミス！」と英語でつづり、1本の動画を投稿。ファストフード店で、レジ前に立つスミス選手が客の注文を取り、ドリンクなどを提供しています。店の制服と帽子をかぶっており、とても似合っています。
スミス選手の制服姿はほかにも！同アカウントはほかにも、スミス選手が店の制服を着た状態で、記者からの質問に答える動画などを公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
