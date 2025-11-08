「ツンツンしたい」衝動に抗えない！至高の柔らかさを誇る赤ちゃんのほっぺが3,800バズした【ママリ】

顔を傾けたら…こぼれ落ちる赤ちゃんのほっぺに3800いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、えっちゃん 新年長&1y🎏(@souhakku)さんが投稿した赤ちゃんの写真です。赤ちゃんはすべてが愛おしいですが、もちもちのほっぺは最上級のかわいさですよね。





えっちゃん 新年長&1y🎏さんの赤ちゃんはもちもちすぎて、おねんねのときにほっぺがこぼれ落ちてしまいました。

©souhakku

ｱｶﾁｬﾝのこぼれ落ちるほっぺがたまらんよなぁ。懐かしい。

ぷくぷくしたほっぺが、まるでお餅のよう。ほっぺだけでなく手足もムチムチしていて、赤ちゃんならではのかわいい姿に癒やされます。この投稿には「赤ちゃんのほっぺは国宝級」「手足もたまらんです～」「座布団に納まるサイズ感がまたいい」などのリプライが寄せられていました。



赤ちゃんのかわいい時期は、振り返るとあっという間。成長するにつれてほっぺもシュッとなっていくので、今のうちに赤ちゃんならではのかわいさを味わっておきたいですね。見た人を幸せな気持ちにしてくれる、かわいさあふれる写真でした。

レジのトラブルで30分待ち…ぼやいた母への5歳の返しに1.2万いいね

紹介するのは、なこ🧀(@naco_1217)さんが投稿したエピソードです。外出時、さまざまな理由で待ち時間が発生することがりますよね。そんなとき、子どもが飽きて騒ぎ出さないか、ハラハラしてしまう方もいるでしょう。「待つ」という行為は大人も子どもも心の余裕が必要になりますよね。



ある日、なこ🧀さんが買い物の支払いをしていたところ、セルフレジでトラブルがあり、5歳の息子と椅子に座って待機することに。しかし、30分ほど経っても改善しない様子。大人でも待ちくたびれてイライラしがちですが、なこ🧀さんの息子さんが放ったすてきな言葉とは。

さっき息子とニトリで買い物してたらセルフレジが壊れてお釣り出てこなくて。あちらの椅子でお待ち下さいと言われて待機。お喋りして30分待ったけど直らないから「……長いね。まだかな？」ってボヤいたら息子は「たくさん見て疲れたからこんなに座れてちょうど良かった！」って返してきた。5歳すごい

30分もトラブルが続いてしまい、お店の方も大変だったことでしょう。そして、待っているなこさん親子もソワソワしてもおかしくない状況です。しかし、5歳の息子さんは待ち時間を休憩時間に変換し「座れてよかった」と言えるなんてすてきですね。



この投稿には「こんな素敵な一言が言えるなんて」「優しい、思いやりに感謝」「5歳にしてポジティブ変換の達人」などのリプライが寄せられています。親子でおしゃべりをして30分も待てたこと自体にも、すばらしいという声が上がっていました。



息子さんからこのような温かい言葉が出てくるのは、日ごろから家庭で優しい会話をしているからではないでしょうか。ものごとの受け止め方によって気持ちが変わるということにも、改めて気づかせてくれるエピソードでした。

「おかーさん、起きた？」シンママがつづる子の優しさに6万いいね

ご紹介するのはおたま🎀☺️3y シンママ(@Otama_Wako)さんが投稿したある写真。毎日育児をしていて「なんでこんなに頑張っているのだろう」と思う日もあるでしょう。どうしようもなく疲れて、逃げ出したくなるかもしれません。だけど、ママが日々ものすごく頑張っていることを、わが子はきちんとわかっています。この投稿を見て、ぜひ元気をもらってください。

©Otama_Wako

目が覚めたら枕元にこれがあった



おたま👧「おかーさん、起きた？ごはんどーぞ！｣

なんとかわいらしい朝ごはんでしょう。きっと、日々頑張っているおたま🎀☺️3y シンママさんをみて、元気になってほしいと思ったのですね。おたま🎀☺️3y シンママさんの普段頑張りや、愛情の深さをしっかりと受け取っているのでしょうね。



この投稿に「かわいいし優しい！」「朝から泣いてしまう」などのリプライが寄せられました。朝から、わが子が用意したご飯を食べることができるなんて、とても幸せですよね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）