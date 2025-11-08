【装蹄師・西内荘コラム】スーパームーン見えずとも、みやこSで運気上昇を
関西では今年のスーパームーンは曇っていて、兎の餅つきは見えませんでした。最近では「兎の餅つき」を知らない人もいますが、昭和生まれの私としては、縁側に座って月を眺めたい口ですからね。
愚痴っぽくなりますが、外枠不利の秋の天皇賞（秋）の枠順を見て、ジャスティン以外の関西馬が6枠から外に全馬並んだのは残念。どうりで月も見えないはずです。今週は今年最後のG1レースがない週末ですが、気を取り直して運気を取り戻したいところです。
京都メイン・みやこステークスには、アウトレンジ、ダブルハートボンド、サイモンザナドゥ、サンデーファンデーを装蹄。アウトレンジは間隔が空いていますが、JBCクラシックも視野に入れていたので仕上がりは良く、状態も変わらず順調でした。
同厩舎のダブルハートボンドもJBCレディスクラシックは除外対象でしたが、体調は安定しており、牡馬混合でも勝負になると思います。
精神的に大人になってきたと感じるサイモンザナドゥは、自在性が出て安定したレースができるようになりました。最近のサンデーファンデーも自分の形に持ち込めれば強いタイプ。装蹄の感触も良く、来週から続くG1戦線に弾みをつけたいところです。
●11月8日（土）
・東京
1R チュウワメロディー
12R ルクスフレンジー
・京都
11R スマートアイ
イスラアネーロ
12R オーバースタンド
・福島
6R フラッシングレート
11R ゴールドサーベル
●11月9日（日）
・京都
4R ホットシート
5R ゴールドアクセス
6R アークドール
8R エルフストラック
9R スマートジェイナ
・福島
7R ルクスアドラー
以上、装蹄から感じた好感触馬です。