【装蹄師・西内荘コラム】スーパームーン見えずとも、みやこSで運気上昇を

関西では今年のスーパームーンは曇っていて、兎の餅つきは見えませんでした。最近では「兎の餅つき」を知らない人もいますが、昭和生まれの私としては、縁側に座って月を眺めたい口ですからね。

愚痴っぽくなりますが、外枠不利の秋の天皇賞（秋）の枠順を見て、ジャスティン以外の関西馬が6枠から外に全馬並んだのは残念。どうりで月も見えないはずです。今週は今年最後のG1レースがない週末ですが、気を取り直して運気を取り戻したいところです。

【武豊日記】フォーエバーヤングの大快挙

みやこSで4頭を装蹄

京都メイン・みやこステークスには、アウトレンジ、ダブルハートボンド、サイモンザナドゥ、サンデーファンデーを装蹄。アウトレンジは間隔が空いていますが、JBCクラシックも視野に入れていたので仕上がりは良く、状態も変わらず順調でした。

同厩舎のダブルハートボンドもJBCレディスクラシックは除外対象でしたが、体調は安定しており、牡馬混合でも勝負になると思います。

精神的に大人になってきたと感じるサイモンザナドゥは、自在性が出て安定したレースができるようになりました。最近のサンデーファンデーも自分の形に持ち込めれば強いタイプ。装蹄の感触も良く、来週から続くG1戦線に弾みをつけたいところです。

●11月8日（土）

・東京

1R チュウワメロディー

12R ルクスフレンジー

・京都

11R スマートアイ

イスラアネーロ

12R オーバースタンド

・福島

6R フラッシングレート

11R ゴールドサーベル

●11月9日（日）

・京都

4R ホットシート

5R ゴールドアクセス

6R アークドール

8R エルフストラック

9R スマートジェイナ

・福島

7R ルクスアドラー

以上、装蹄から感じた好感触馬です。