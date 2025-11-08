太ったことを彼氏に指摘されたときのリアクション９パターン
いきなり彼氏に「太った？」と言われたら、みなさんはどんなリアクションをしますか？ たとえ図星でも、反射的に「うるさいな！」と怒ったら気まずい空気になってしまいそうです。しかし、リアクション次第では彼氏に「デブでもカワイイ」と思ってもらえるのではないでしょうか。そこで今回は、「スゴレン」の男性読者にアンケートを実施。「太ったことを彼氏に指摘されたときのリアクション」について、調査した結果をご紹介いたします。
【１】「ヒドイ！」と言って、怒ったフリをする。
太ったという指摘に怒って見せることで、女性にデリカシーのない言葉を言ったことを反省させるパターンです。本気で怒るとケンカに発展するかもしれないので、彼氏がひと言謝ったら許すなど、冷静さを失わないように気をつけたいところです。
【２】「ランニングシューズを買ってくれる？」と言って、痩せるための道具をねだる。
前向きにダイエットをするために、彼氏に痩せるための道具をおねだりするパターンです。「太ったことを指摘した手前、買ってあげないといけない気分になりそう」（２０代男性）というように、ランニングシューズ程度なら勢いで買ってもらえるかもしれません。言わずもがな、ランニングシューズを買ってもらったら成果を示す必要があるので、トレーニングする覚悟を持っておきましょう。
【３】「痩せた方がいいかな……？」と言って、へこんでみる。
太ったことに落ち込んでいる素振りを見せて、同情を誘うパターンです。「へこまれると、『太ってもかわいいよ』と言いたくなる」（２０代男性）など、男性の愛情をうまく引き出せる可能性があります。「明日から断食する！」など、ノリでダイエット宣言をしてしまうと後に引けなくなることもあるので、「痩せた方がいいかな？」と聞いて男性のリアクションを待った方が良いでしょう。
【４】「だって食べるのが好きなんだもーん！」と言って、食べるの大好き宣言をする。
開き直って「食べるのが好きだから太るの！」と言い放つパターンです。「ダイエットのストレスで八つ当たりされるより良い」（２０代男性）というように、たとえ太っても彼女が幸せなら構わないと思う男性がいるようです。「食べるの大好き宣言」をした後は、彼氏の前では笑顔で食事をして、幸せな気分を分けてあげると良いでしょう。
【５】「胸が大きくなったよ」と言って、メリットを挙げる。
太ったことによるメリットを彼氏に気づいてもらうパターンです。「別に巨乳フェチじゃないけど、彼女が喜んでいたらカワイイと思う」（１０代男性）など、彼女に「胸が大きくなった」と言われて悪い気分になる男性は少ないようです。ただし、後々確かめられることも考えて、自信がないときは使わない方が良いでしょう。
【６】「だって最近、寒いんだもん！」と言って、季節のせいにする。
「寒い時期は太りやすい」という、もっともらしい言い訳を冗談で言うパターンです。「季節に怒るのはお門違いだけど、わざと言われたら笑うしかない」（２０代男性）というように、ちょっとしたギャグセンスをアピールしたいときに使えるでしょう。また、季節ネタは「夏バテ対策で食べすぎちゃった」「食欲の秋だから」など、いつでも使えるのでストックしておくと役立つはずです。
【７】「育ち盛りなんだもん」と言って、年齢のせいにする。
若い女性に多い「太りやすい年齢・体質」であることを説明するパターンです。「『育ち盛りだから』と言われたら、健康的な感じがして納得する」（１０代男性）というように、年齢のせいにすれば「普通の量を食べるだけでも太ってしまう」ことを理解してもらえるかもしれません。「運動を始めてみるね」など、改善する姿勢を見せればより好印象を与えることができるでしょう。
【８】「幸せ太りだよ」と言って、彼氏のせいにする。
「幸せ太り」という都合のよい言葉を使ってやり過ごすパターンです。「『あなたと一緒にいると食事が美味しいから』と言われたら、いくら太っても許せる」（２０代男性）など、幸せだからと伝えれば彼氏も認めざるを得なくなるでしょう。彼氏としばらく会っていない間に太ってしまった場合には使えないリアクションなので注意が必要です。
【９】「バレた？」と言って、無邪気に笑う。
太ったことを明るく素直に認めてしまうパターンです。「イタズラっぽい笑顔を見せられたら、こちらも一緒に笑ってしまいそう」（２０代男性）というように、太ったことを気にせず笑い飛ばせば彼氏にカワイイと思ってもらえるかもしれません。少なくとも、「言わないでよ！」と反発するよりは、彼氏といい雰囲気になれるのではないでしょうか。
彼氏に対して実践してみたいリアクションはありましたか？ 太ったことを彼氏にネタにされても楽しく会話できるようになれば、より深い関係を築けるかもしれません。また、彼氏に太ったことを指摘されたとき、他にはどんなリアクションがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
太ったという指摘に怒って見せることで、女性にデリカシーのない言葉を言ったことを反省させるパターンです。本気で怒るとケンカに発展するかもしれないので、彼氏がひと言謝ったら許すなど、冷静さを失わないように気をつけたいところです。
【２】「ランニングシューズを買ってくれる？」と言って、痩せるための道具をねだる。
前向きにダイエットをするために、彼氏に痩せるための道具をおねだりするパターンです。「太ったことを指摘した手前、買ってあげないといけない気分になりそう」（２０代男性）というように、ランニングシューズ程度なら勢いで買ってもらえるかもしれません。言わずもがな、ランニングシューズを買ってもらったら成果を示す必要があるので、トレーニングする覚悟を持っておきましょう。
【３】「痩せた方がいいかな……？」と言って、へこんでみる。
太ったことに落ち込んでいる素振りを見せて、同情を誘うパターンです。「へこまれると、『太ってもかわいいよ』と言いたくなる」（２０代男性）など、男性の愛情をうまく引き出せる可能性があります。「明日から断食する！」など、ノリでダイエット宣言をしてしまうと後に引けなくなることもあるので、「痩せた方がいいかな？」と聞いて男性のリアクションを待った方が良いでしょう。
【４】「だって食べるのが好きなんだもーん！」と言って、食べるの大好き宣言をする。
開き直って「食べるのが好きだから太るの！」と言い放つパターンです。「ダイエットのストレスで八つ当たりされるより良い」（２０代男性）というように、たとえ太っても彼女が幸せなら構わないと思う男性がいるようです。「食べるの大好き宣言」をした後は、彼氏の前では笑顔で食事をして、幸せな気分を分けてあげると良いでしょう。
【５】「胸が大きくなったよ」と言って、メリットを挙げる。
太ったことによるメリットを彼氏に気づいてもらうパターンです。「別に巨乳フェチじゃないけど、彼女が喜んでいたらカワイイと思う」（１０代男性）など、彼女に「胸が大きくなった」と言われて悪い気分になる男性は少ないようです。ただし、後々確かめられることも考えて、自信がないときは使わない方が良いでしょう。
【６】「だって最近、寒いんだもん！」と言って、季節のせいにする。
「寒い時期は太りやすい」という、もっともらしい言い訳を冗談で言うパターンです。「季節に怒るのはお門違いだけど、わざと言われたら笑うしかない」（２０代男性）というように、ちょっとしたギャグセンスをアピールしたいときに使えるでしょう。また、季節ネタは「夏バテ対策で食べすぎちゃった」「食欲の秋だから」など、いつでも使えるのでストックしておくと役立つはずです。
【７】「育ち盛りなんだもん」と言って、年齢のせいにする。
若い女性に多い「太りやすい年齢・体質」であることを説明するパターンです。「『育ち盛りだから』と言われたら、健康的な感じがして納得する」（１０代男性）というように、年齢のせいにすれば「普通の量を食べるだけでも太ってしまう」ことを理解してもらえるかもしれません。「運動を始めてみるね」など、改善する姿勢を見せればより好印象を与えることができるでしょう。
【８】「幸せ太りだよ」と言って、彼氏のせいにする。
「幸せ太り」という都合のよい言葉を使ってやり過ごすパターンです。「『あなたと一緒にいると食事が美味しいから』と言われたら、いくら太っても許せる」（２０代男性）など、幸せだからと伝えれば彼氏も認めざるを得なくなるでしょう。彼氏としばらく会っていない間に太ってしまった場合には使えないリアクションなので注意が必要です。
【９】「バレた？」と言って、無邪気に笑う。
太ったことを明るく素直に認めてしまうパターンです。「イタズラっぽい笑顔を見せられたら、こちらも一緒に笑ってしまいそう」（２０代男性）というように、太ったことを気にせず笑い飛ばせば彼氏にカワイイと思ってもらえるかもしれません。少なくとも、「言わないでよ！」と反発するよりは、彼氏といい雰囲気になれるのではないでしょうか。
彼氏に対して実践してみたいリアクションはありましたか？ 太ったことを彼氏にネタにされても楽しく会話できるようになれば、より深い関係を築けるかもしれません。また、彼氏に太ったことを指摘されたとき、他にはどんなリアクションがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）