紅葉ドライブデートに備えてコンビニで買っておきたいもの９パターン
意中のあの子とクルマで紅葉狩りにお出かけ。このチャンスに少しでも自分の株を上げたければ、「気が利く人だな」と思ってもらえるようなアイテムをコンビニで調達したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「紅葉ドライブデートに備えてコンビニで買っておきたいもの」をご紹介します。
【１】木の実や落ち葉を拾ったときに持ち帰れる「ビニール袋」
「どんぐりとかを拾ったあとに入れるものがあるといい」（10代女性）というように、コンビニでビニール袋を買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。もしかしたら栗拾いも楽しめるかもしれないので、厚手のレジ袋も用意しておくと良いでしょう。
【２】酔い止めに効く？「梅干しやドライレモン」
「車酔いしやすいので酸っぱいものがあるとありがたいです」（10代女性）というように、コンビニで酸っぱい食べ物を買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。もちろん酔い止め薬も有効ですが、そもそも女性が車酔いしない運転を心がけたいところです。
【３】温泉に立ち寄るかもしれないので「タオル」
「立ち寄り湯があるなら入っていきたい」（20代女性）というように、コンビニでタオルを買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。女性の場合、スキンケアアイテムなどが必要な場合もあるので、もし本当に温泉に入ることになったら、足りないものがないか確認して、もう一度コンビニに寄ってあげるといいでしょう。
【４】スマホのバッテリー切れに備える「シガーソケット型充電器」
「車内で充電できないとやっぱり困ってしまうので用意しておいてほしい」（20代女性）というように、コンビニでカーチャージャーを買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。１口しかないとどちらか一方しか充電できないので、２口タイプを選ぶのがポイントでしょう。
【５】これから向かう目的地周辺の「ガイドブック」
「助手席でただ座ってるだけなのもつまらないので」（20代女性）というように、コンビニで旅行ガイドを買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。ただし、車酔いしやすい人には御法度のうえ、そこで見つけた情報のせいでデートプランが大幅に変更される可能性もあるので注意しましょう。
【６】肌寒くなったときに便利な「使い捨てカイロ」
「ちょっと外を散策するときとかに欲しい」（10代女性）というように、コンビニで使い捨てタイプのカイロを買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。最初から散歩を予定しているのであれば、あらかじめ袋から出して温めておくと良いかもしれません。
【７】お菓子で汚れた手が拭ける「ウェットティッシュ」
「車内でお弁当を食べるときでも手が拭けるので嬉しい」（20代女性）というように、コンビニで濡れティッシュを買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。紅葉狩りは基本的にアウトドアレジャーなので、きれい好きの女性には除菌タイプのものを用意すると喜ばれるでしょう。
【８】スナックやチョコなど「ちょこっとつまめるお菓子」
「やっぱりお菓子があるとテンションあがる」（10代女性）というように、コンビニでお手軽スイーツを買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。ただし、大量に準備すると目的地でご飯を食べる前におなかが膨れてしまうので、物足りないくらいでちょうど良いかもしれません。
【９】コーヒーや紅茶など「温かいドリンク」
「もう秋なんで冷たいドリンクとか手渡されても困ります」（20代女性）というように、コンビニでホットドリンクを買っておくと、「気が利く人だな」と思ってもらえるようです。より完璧な演出を目指すなら、空の魔法瓶を用意しておいてコンビニコーヒーを詰めると良いでしょう。
なにはともあれ出発後はいったんコンビニに寄って、女性の欲しいものを準備するのがポイントと言えるかもしれません。（熊山 准）
