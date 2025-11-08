「冬の道、油断禁物」 NEXCOが冬の雪氷対策を発表！ ユーザーは早めの準備を… 何をすれば良い？

「命を守る」NEXCO東・中日本、2025年冬の雪氷対策を発表

本格的な冬の到来を前に、NEXCO東日本とNEXCO中日本は、2025年度の冬期における雪氷対策の取組みを発表しました。

NEXCO中日本は「人命最優先」と「幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避する」ことを雪氷対策方針に掲げています。

NEXCO東日本（東北支社）も「冬季の安全な交通確保」に努めるとしており、両社ともに24時間体制で臨む構えです。

今シーズンは、従来の対策を継続しつつ、監視体制の強化や新たな安全技術の導入など、さらなる改善が進められます。

高速道路を利用するドライバーにも、早めの準備と情報確認が呼びかけられています。

冬型の気圧配置が強まり、いよいよ本格的な降雪シーズンが近づいています。高速道路各社は、冬期の安全な交通を確保するため、雪氷対策の準備を本格化させています。

NEXCO中日本は2025年10月29日、今シーズンの雪氷対策の取組みを発表しました。

最大の目標として「人命を最優先に、幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避する」ことを掲げ、これまでの対策を継続するとともに、新たな改善にも取り組むとしています。

また、NEXCO東日本の東北支社も10月31日、11月1日から令和8年4月30日までを「雪氷対策期間」と定め、24時間体制で気象や道路状況の把握、雪氷対策作業にあたると発表しました。

両社とも、安全な冬の高速道路を実現するため、ハード・ソフト両面での対策を強化しています。

NEXCO中日本は、大規模滞留を回避するため、多角的な対策を「継続」しつつ、一部を強化 。

特に強化される点の一つが「監視機能」です。降雪地域では、強い雪や夜間に視界が著しく悪化することがあります。こうした状況でも路面状況を正確に把握するため、モニター映像を鮮明化する画像解析機能を試験的に導入し、監視体制の強化を図るとしています。

また、気象が急変した場合の「応援体制」も強化されます。従来の広域応援派遣に加え、隣接する事務所や社外からも速やかに応援を派遣できる体制を整え、除雪作業の遅れを防ぎます。

万が一、車両滞留が発生した場合の対策も継続されます。簡易なエアー式遮断機や情報板の設置による通行止め区間への車両流入抑制、スタック（立ち往生）のリスクが高い箇所への救援車両の事前配置、大型車が転回できる中央分離帯開口部の計画的な整備などを引き続き実施します。

滞留に巻き込まれたドライバーへの支援物資についても、従来の飲料や携帯トイレなどに加え、温かい食料などを追加し、支援体制を整えるとしています。

NEXCO東日本（東北支社）では、冬期の安全な交通確保のため、新たな技術の導入も進めています。

帯状ガイドライト（画像引用：NEXCO東日本）

その一つが「帯状ガイドライト」です。これは、東北道を中心に、吹雪やホワイトアウトなどで視界が悪くなりやすい区間や事故多発区間に設置されるものです。路面に積雪があったり視界不良が生じたりした場合でも、一定間隔で設置された機器から緑色のライトが路肩ラインを標示することで、ドライバーが道路の幅やカーブを認識しやすくなるよう支援します。

また、除雪車や凍結防止剤散布車といった作業車の安全対策として「セーフティライン」の導入も進められています。これは、作業車後方の路面上に緑色のラインを照射するもので、後続車がこのラインを目印にすることで、安全な車間距離を確保しやすくなる仕組みです。

もちろん、基本的な雪氷対策作業も実施。路面に積雪が生じた場合は、除雪用トラック2〜3台が連携し、通常20〜40km／hで除雪作業を行います。

また、路面凍結が予測される場合は、事前に凍結防止剤（塩化ナトリウム）を50km／h程度で散布する作業を実施。NEXCO東日本では、これらの作業車は低速で走行するため、無理な追い越しはせず車間距離をとって走行するよう、ドライバーに理解と協力を求めています。

冬道運転の準備と心構えとは

高速道路会社が対策を進める一方で、安全な走行のためにはドライバー自身の準備と心構えが不可欠です。NEXCO両社は、利用者に対して以下の点を強く呼びかけています 。

まずは「早めの冬道装備」。積雪や凍結した路面をノーマルタイヤで走行するのは極めて危険です。

冬の高速道路を利用する場合は、どの地域に住んでいるかに関わらず、必ず冬用タイヤを装着してください。また、万が一の事態に備え、タイヤチェーンも必ず携行するよう求めています。

併せて「タイヤのチェック」も欠かせません。冬用タイヤはノーマルタイヤに比べて使用限界が早いとも言われています。タイヤの溝や空気圧の確認はもちろん、交換時にはナットの緩みなどがないか、確実に確認することが脱輪などの事故防止に繋がります。

運転時の心構えとしては、「スピードを出さない」「急ハンドル・急ブレーキ・急アクセルをしない」ことが鉄則です。

冬道は非常に滑りやすく、急な操作はスピンなどを引き起こす原因となります。動き始めも減速時も「ゆっくり」を意識し、車間距離を十分にあけて余裕を持った運転を心がけることが重要です。

今シーズンの対策において、NEXCO中日本が特に強く打ち出しているのが、大雪が予測される際の「行動変容」の呼びかけです。

大雪が予測される場合、高速道路では「予防的通行止め」や、並行する国道などとの「同時通行止め」が実施されることがあります。

冬用タイヤの装着とタイヤチェックは確実に！（画像引用：NEXCO東日本）

NEXCO各社では、こうした通行止めの可能性がある場合、大雪が予測される前から公式WEBサイトやSNSなどを通じて、繰り返し情報発信を行うとしています。

また、今冬からの強化項目として、雪による通行止めが解除される際には、解除の要件が整い次第、「解除見込み時間帯」のお知らせも実施する予定です。

NEXCO中日本は、「お客さまの命を守るため」として、大雪の予測が出た場合には、不要不急の外出を控えること、やむを得ず移動する場合は降雪エリアを避けた広域的な迂回、あるいは運送日や出発時間そのものを変更するといった、積極的な行動変容を強く要請しています。

高速道路会社のハード・ソフト両面での対策強化に加え、ドライバーひとりひとりが「自分ごと」として冬の備えを万全にし、天候情報に応じて賢明な判断を下すことが、冬の高速道路の安全に繋がります。