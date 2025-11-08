米ＭＬＢネットワークの番組「ＭＬＢトゥナイト」で７日（日本時間８日）、ヤクルト村上宗隆内野手がきょうにもポスティング申請するという報道を受け、特集を行った。

アナリストのＤ・プリーザック氏は「彼は松井秀喜を思い出させますね。日本で屈指のホームラン打者で、広角に打球を飛ばせるタイプ。現代のメジャー野球にもマッチしています。唯一のマイナス点は、やはり空振りが少なくないこと。それでもパワーがあるのは間違いなく、いま球界が最も求めているのは、スタンドに運べる打者です」とコメント。「ここ数年で多くの日本人選手がメジャーに来て成功しています。だから今では、日本の野球レベルはアメリカでも十分通用すると受け止められています。球団も、ためらわずに日本人選手の獲得に動くようになりました」と、米球団でＮＰＢ選手への評価が高まっているとした。

Ｊ・モロシ記者は「候補はマリナーズとメッツです」と移籍先候補を挙げ「今オフ、日本からやってくる２人の主な強打者のうち、より大型契約を結ぶのは村上の方になるだろうと見られています。岡本和真は年上で、パワーのタイプもやや違います。村上は純粋な左のスラッガーで、ＮＰＢで示したそのパワーはメジャーでも十分通用すると思います」とした。守備面では「岡本の方が純粋な内野手として上だと思います。それでも村上が三塁をこなせると信じているスカウトもいる。三塁を毎日守れると見なす球団ほど、評価と契約規模が大きくなるということです。逆に、ＤＨまたは一塁専門と判断されれば、その分だけ評価は下がります」と話していた。