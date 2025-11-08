「葬儀中の写真撮影はOK？」「遺族への禁句は？」お葬式のマナーをSNSで発信する葬儀社の“想い”とは
昔、来日して間もない頃のオスマン・サンコンさんが葬儀に参列したとき、日本の文化がよくわからずに「ご愁傷さまでした」を「ごちそうさまでした」と聞き間違え、誤ってお焼香を食べてしまった話は有名ですが、他人事じゃないかもしれません。葬儀に関するルールについて、われわれは知っているようであまりよく知らないかもしれないので……。
それを再認識したのは、神奈川県の葬儀社「杉浦本店」が2025年3月から発信している公式TikTok（@sugiurahonten）でした。同社は葬儀のマナーやNG行為について、ドラマ仕立ての動画でわかりやすく解説してくれています。
たとえば、「〜葬儀社が教える〜葬儀中の写真撮影はOK？」という動画を見たときはハッとしました。参列者が故人との思い出を残すべくご遺体との写真を撮影しようとした瞬間、スタッフがやって来て参列者を制止します。
スタッフ：葬儀中の撮影はご法度だよ。
参列者：え、そうなんですか？ でも、どうしても思い出に残したいんです。
スタッフ：故人との思い出を残したい人もいるけど、葬儀中の写真撮影は控えるべきなんだよね。
最近はスマホが普及しているので、故人との思い出を残すべく写真撮影をする人をたまに見ますが、これはご法度。どうしても撮りたい場合は事前に遺族の方に許可を得ることが必要ですが、だとしても撮影する場面は配慮が必要。納棺や出棺の場面は撮影を控えたほうがいいそうです。
これ以外にも、「喪主の挨拶のNGワード」「葬儀へのギリギリの到着はNG！」「身内の訃報LINE この言葉はNG？」といったTikTok動画を制作している同社。なぜ、このような発信するようになったのか？ そのきっかけなどについて、同社の動画担当者である中村優作さんから話を聞きました。
◆葬儀業界に対する悪いイメージを払拭したかった
――葬儀のマナーなどを解説するTikTokを発信するようになったきっかけを教えてください。
中村：目的は葬儀業界全体のイメージアップです。実は、以前から一般の方々が葬儀業界に悪いイメージを抱いていることが多いと感じていました。特に、テレビや雑誌が葬儀について取り上げる際、「料金が不透明」「ボッタクリだ」と指摘しているケースは多いです。そういう意味でイメージアップを図りたいと考えたのがきっかけでした。
――葬儀を行うとき「この料金の根拠はなんだろう？」と考えた経験は、私にもあります。そういった料金体系の根拠を説明する動画は、いつか発信されますか？
中村：ああ、料金の根拠や明瞭さを動画で訴えていくのはいいですね！ ただ、まずは「葬儀屋さんも意外と普通の人なんだな」と親しみやすくなる動画を優先して発信し、フォロワー数が増えた時点で改めて弊社の意見をお伝えする動画を作成したいと考えています。
また、最近は葬儀に価値を感じない方が年々増えています。でも、葬儀とは人生の総決算です。故人への感謝を再認識し、残された人たちで伝え合うという大事な側面を決して忘れてほしくありません。葬儀には大事な意味があるのに、葬儀社への嫌悪感や不信感を理由に失われてしまうのは不幸です。
葬儀社への悪いイメージは、「知らない」ことから生まれる部分も大きいと感じていました。だからこそTikTokを使って葬儀の知識を発信し、まずは関心を持ってもらいたい。その結果、「葬儀ってこういう意味があるのか」「葬儀社に悪い印象を抱いていたけれど、働いている人は普通の人じゃん！」とイメージがポジティブに刷新され、ご自身や身の周りの人の葬儀について考える機会につながれば……と思い、当企画を始めました。
――「葬儀に価値を感じない」という問題以外に、若年層の貧困が原因で「葬儀はやらなくていい」と判断するケースも増えている気がします。
