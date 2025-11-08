長〜い夏のせいで「老け見え」加速。秋冬を軽やかに迎えるための“お宝コスメ”を紹介
こんにちは。36年の現場経験から、老け顔脱出のヒントを探し続ける美容YouTuber SHOKOです。
今年は10月の上旬まで残暑が続き、まだまだ暑さによる疲れを引きずっている人も多いのではないでしょうか。実は、この時期は肌にとっても一番の危険ゾーン。
夏のダメージを受けた肌は、1年でいちばん老けて見えるんです。
◆老けやすいのに、やる気が出ない時期
この時期の肌は、夏のツケが一気に押し寄せて老け見えが加速。でも同時に、心も体も疲れ切っていて「お手入れする気力がない」のが本音じゃないですか？
・化粧水くらい塗らなきゃと思いつつ、ベッドに直行してしまう
・寒暖差で体もぐったり、スキンケアを頑張る気がわかない
・鏡を見るたびに「なんか顔が老けた？」とため息……
そう、暑さの疲れを引きずっている今の時期は、肌も体も“美容やる気ゼロ期”。夏にたまった疲れがピークに達して、気持ちまで奪われる季節なんです。
◆そこでおすすめしたいのは「真夏より冷やして美容」
真夏はテンションでなんとか乗り切れても、残暑の肌はもう限界。
・紫外線ダメージが蓄積し、透明感が失われる
・冷房や汗で乾燥がピークに
・皮脂と水分のバランス崩れで毛穴が開く
・夏バテや寝不足でターンオーバーが乱れる
つまり、夏のツケが「老け見え」として一気に出てしまうんです。だから残暑は真夏以上に、肌を冷やして鎮めるケアが必須。まさに「真夏より冷やしたい」時期なんです。
◆緊急レスキューは雪肌精の冷やし美容
今回のお宝コスメは 、 雪肌精ブライトニングローション＆マルチジェル。
冷蔵庫ローションでほてりを鎮め、凍らないジェルで“やる気ゼロ肌”を救うレスキューコンビです。ローションは冷蔵庫保存が正解。
雪肌精ブライトニングローションは、ベスコス63冠受賞の実力派。「新しいアイテムは不安……」という人も安心して使えますね。冷やしたローションを肌にパシャッと与えると、ほてりや赤みがスーッと落ち着き、毛穴もキュッ。残暑の疲れ顔を一気にリセットしてくれます。
さらに感動したのがマルチジェル。冷凍庫に入れても凍らないから、いつでもひんやりプルプル。しかもオールインワンで1品7役！ 「今日はもう何もしたくない……」夜でも、これ1つでケアが完了。残暑の“やる気ゼロ肌”を救ってくれるレスキューアイテムです。
特におすすめしたいのが、1週間のトライアルサイズ。レスキュー的に取り入れるのにちょうど良く、まずは冷蔵庫に1本入れてみるだけで“冷やし美容”の効果を実感できます。旅行やジム用ポーチにもぴったりで、始めやすいのも嬉しいポイントです。
◆“老け顔改善”まとめ
・長い夏のダメージを受けた肌は1年でいちばん老けて見える
・お宝コスメは、雪肌精ローション＆マルチジェル
・レスキュー的に使うなら1週間トライアルサイズがおすすめ！
冷蔵庫から取り出すひと手間が、疲れた肌を救うご褒美習慣に。「老け見え肌」を食い止めて、秋を軽やかに迎えましょう。
＜文／SHOKO＞
【SHOKO】
ヘアメイクアップアーティストとして1994年より雑誌のビューティー企画や広告・CM・舞台・TVで活躍。50歳から始めたYouTubeチャンネル「SHOKO美チャンネル」では、スキンケア・メイクアップ・エイジングケアなどについて発信。 著書に『1秒で惹きつける人になる 読むだけで「最高の自分！」大人の美容BOOK』（KADOKAWA）
今年は10月の上旬まで残暑が続き、まだまだ暑さによる疲れを引きずっている人も多いのではないでしょうか。実は、この時期は肌にとっても一番の危険ゾーン。
夏のダメージを受けた肌は、1年でいちばん老けて見えるんです。
◆老けやすいのに、やる気が出ない時期
この時期の肌は、夏のツケが一気に押し寄せて老け見えが加速。でも同時に、心も体も疲れ切っていて「お手入れする気力がない」のが本音じゃないですか？
・寒暖差で体もぐったり、スキンケアを頑張る気がわかない
・鏡を見るたびに「なんか顔が老けた？」とため息……
そう、暑さの疲れを引きずっている今の時期は、肌も体も“美容やる気ゼロ期”。夏にたまった疲れがピークに達して、気持ちまで奪われる季節なんです。
◆そこでおすすめしたいのは「真夏より冷やして美容」
真夏はテンションでなんとか乗り切れても、残暑の肌はもう限界。
・紫外線ダメージが蓄積し、透明感が失われる
・冷房や汗で乾燥がピークに
・皮脂と水分のバランス崩れで毛穴が開く
・夏バテや寝不足でターンオーバーが乱れる
つまり、夏のツケが「老け見え」として一気に出てしまうんです。だから残暑は真夏以上に、肌を冷やして鎮めるケアが必須。まさに「真夏より冷やしたい」時期なんです。
◆緊急レスキューは雪肌精の冷やし美容
今回のお宝コスメは 、 雪肌精ブライトニングローション＆マルチジェル。
冷蔵庫ローションでほてりを鎮め、凍らないジェルで“やる気ゼロ肌”を救うレスキューコンビです。ローションは冷蔵庫保存が正解。
雪肌精ブライトニングローションは、ベスコス63冠受賞の実力派。「新しいアイテムは不安……」という人も安心して使えますね。冷やしたローションを肌にパシャッと与えると、ほてりや赤みがスーッと落ち着き、毛穴もキュッ。残暑の疲れ顔を一気にリセットしてくれます。
さらに感動したのがマルチジェル。冷凍庫に入れても凍らないから、いつでもひんやりプルプル。しかもオールインワンで1品7役！ 「今日はもう何もしたくない……」夜でも、これ1つでケアが完了。残暑の“やる気ゼロ肌”を救ってくれるレスキューアイテムです。
特におすすめしたいのが、1週間のトライアルサイズ。レスキュー的に取り入れるのにちょうど良く、まずは冷蔵庫に1本入れてみるだけで“冷やし美容”の効果を実感できます。旅行やジム用ポーチにもぴったりで、始めやすいのも嬉しいポイントです。
◆“老け顔改善”まとめ
・長い夏のダメージを受けた肌は1年でいちばん老けて見える
・お宝コスメは、雪肌精ローション＆マルチジェル
・レスキュー的に使うなら1週間トライアルサイズがおすすめ！
冷蔵庫から取り出すひと手間が、疲れた肌を救うご褒美習慣に。「老け見え肌」を食い止めて、秋を軽やかに迎えましょう。
＜文／SHOKO＞
【SHOKO】
ヘアメイクアップアーティストとして1994年より雑誌のビューティー企画や広告・CM・舞台・TVで活躍。50歳から始めたYouTubeチャンネル「SHOKO美チャンネル」では、スキンケア・メイクアップ・エイジングケアなどについて発信。 著書に『1秒で惹きつける人になる 読むだけで「最高の自分！」大人の美容BOOK』（KADOKAWA）