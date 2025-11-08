小室眞子さんの“お忍びライフ”を米セレブ雑誌が特集。むしろ注目が集まるガードの固さとは／辛酸なめ子
2025年5月に、小室さんと眞子さんのお2人に待望の赤ちゃんがお生まれになられました。
性別は非公開。悠仁様の成年式のときにも帰国しないまま、赤ちゃんのお姿も公開せず、ブライバシーを守って生活されています。それは、自己顕示欲が止まらないメーガンさんとヘンリー王子カップルの対極のよう……。
あるパーティで、赤ちゃんの性別を聞かれた小室さんが、「ああ、それは本人のことなので」と答えて煙に巻いた、という「週刊女性PRIME」の記事もありました。皇位継承権に関わるナーバスな話題なので、公開は控えているのでしょう。
でも、ここまで徹底的に言わないのは、もしかして皇位継承の可能性がある性別……？ という予測も浮上します。とにかく、世界的のロイヤルファミリーの中でも類例を見ないほどガードが固い小室さん夫妻。海外メディアも気になるようで、ついにアメリカの雑誌で特集されていました。
◆富裕層向け雑誌で特集された小室眞子さん
「Town & Country Magazine」は「Luxury Style, Travel, and Leisure, Society」などがテーマの富裕層向けの雑誌。表紙にはノーブルな皇室ファッションをまとい、やんごとない表情でお手振りされる眞子さんの写真が掲載されています。
「Princess Incognito: How Former Japanese Royal Mako Komuro Escaped It All」というのが特集のタイトル。日本語にすると「お忍びプリンセス：元皇族の小室眞子さんがいかにしてすべてから脱出したか」という意味になります。
ウェブ版にも記事が転載されていました。ちなみに「Town & Country Magazine」のサイトを見ると、コスメやファッション、旅行、セレブ、といった話題の中、ロイヤル関係の記事も目立っていました。
「チャールズ国王はなぜ今アンドリューの爵位を剥奪したのでしょうか？」「メーガンさんお気に入りのカシミアセーター」「レディ・マーガリータ（イギリス国王ジョージ6世の曾孫）が祖母マーガレット王女の婚約指輪を着用」などの欧米のロイヤル記事に混じって眞子さんの記事も注目されていそうです。
◆メーガンさんとヘンリー王子を例に出し……
眞子さんの特集記事は「買い物客の皆さん。もしロイヤルを見かけても見物したり写真を撮ったりパパラッチを呼ばないでくださいね！」という呼びかけで始まり、ティアラにカジュアルファッションでネギがのぞいた買い物バッグを持った眞子さんのイラストが添えられています。
イラストは風刺画タッチですが、記事の内容はわりと好意的でした。「ゴシップやイベントだらけの華やかなニューヨークで、かつて日本の皇室の内親王であった小室眞子さんほど、極めて控えめに暮らしている人はいません」と、奥ゆかしさを褒めているようです。
王室関係の記者、トム・サイクス氏もこんなコメントを寄せています。「もしあなたが街で眞子さんと小室圭さんに会っても、すぐには見分けがつかないでしょう」
そしてメーガンさんとヘンリー王子を例に出し、「眞子さんと圭さんが示したのは、王室を離れ、真にプライベートな生活を送ることは可能だということです。もし本当にそれを望むのなら」と、小室さん眞子さんのプライバシー意識の高さを好意的に捉えていました。Netflixと契約し、インスタを公開しながらも、ことあるごとにプライバシーを持ち出すメーガンさんとヘンリー王子を揶揄しているようです。
◆地味なファッションは“匿名性を保つための努力”？
セレブや名声についての著書があるミシガン大学のダニエル・ハーウィッツ教授も、眞子さん小室さんのお忍びライフについて見解を語っていました。
「名声から逃れる方法はいくつかあり、セレブの中には、とてもシンプルな行動を取る人もいます。それは、国を出て行くことです。眞子さんが日本を去ったように」
