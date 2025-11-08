巨人から戦力外通告を受けた重信慎之介外野手（３２）が７日、自身のＹｏｕＹｕｂｅチャンネル「しげガレージ」を更新。約１７分間の「引退会見」の動画を投稿した。

画面にスーツ姿で登場。インタビュアーからの質問に引退決断の理由について「まずは野球をできる環境がなかったということ、オファーがなかったということですね。その中で自分で環境をまだ模索するのか、それとも違う道に入るのかというところを考えた時、もうこれ以上模索するということはなかった」とした。

指導を受けた監督やコーチ、同僚らの名前を挙げ、ファン、関係者にも感謝を伝えた。引退後について「車が大好きなので、ご存知の方もいると思うんですが、いつか車に関することで、事業を立ち上げられたらと思っています。ただ、これからは事業を立ち上げていくことは決めているんですけど、どんな事業をするかは決めていないので、これから周りの方々にたくさんお話を聞いて勉強させてもらいながら、いろんな刺激を受けながら、どんな事業にするか決めていきたいと思っています」と語った。

重信は早大から１５年度ドラフト２位で巨人入り。通算５８５試合の出場で、打率・２３０、７本塁打、５５打点の成績を残した。今季は１０試合の出場にとどまり、戦力外通告を受けた。自身のインスタグラムにも愛車の写真を投稿するなど、プライベートでは車好きで知られている。