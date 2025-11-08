◇F1第21戦ブラジルGP スプリント予選 （2025年11月7日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）

スプリント予選でレッドブルの角田裕毅は2回目（SQ2）へ進めず、18番手だった。6番手にとどまった同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）とともにグリップ不足に苦しみ、特にソフトタイヤではマシンの挙動が不安定になった。

角田は「ラップ自体の感触は悪くなく、ミスは見当たらなかったので、SQ1（予選1回目）を突破できなかったのは残念。ラップ全体、プラクティスでもグリップに苦しみ、修正するのは難しかった」とコメント。予選前のフリー走行（FP1）でウオールにクラッシュし、走行時間が少なくなったが「確かにマイナスだったけど、SQ1のパフォーマンスに大きな影響はなかった」と明かした。

FP1ではロング、ショートランともにタイムが良かったとあり「明日に生かせる」という。8日は悪天候が予想されており、「天候がどうなるか見極める必要がある。コンディションがばらつくかもしれないし、どうるすかは決めていない」と話した。

マクラーレンのランド・ノリス（英国）が1分9秒243でポールポジション（PP）を獲得。メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2番手で、ドライバーズタイトル争いで首位ノリスを1点差で追うマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が3番手につけた。

▽スプリント予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)アロンソ（アストンマーチン）

(６)フェルスタッペン（レッドブル）

(７)ストロール（アストンマーチン）

(８)ルクレール（フェラーリ）

(９)ハジャー（レーシングブルズ）

(10)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

＜以下SQ2敗退＞

(11)ハミルトン（フェラーリ）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)ガスリー（アルピーヌ）

(14)ボルトレート（キックザウバー）

(15)ベアマン（ハース）

＜以下SQ1敗退＞

(16)コラピント（アルピーヌ）

(17)ローソン（レーシングブルズ）

(18)角田裕毅（レッドブル）

(19)オコン（ハース）

(20)サインツ（ウィリアムズ）