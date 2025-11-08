¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¾²¤Ç¤¦¤Í¤¦¤Í...´¿´î¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¥¹¥´¤¹¤®¡ª¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎTikTok¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯11·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¿¡ª¡ª¡×
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ÏTikTok¤Ç¡¢¡ÖºòÌë¤Ï°¦¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤ª¤É¤±¤¿Ä´»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¡¢¾²¤Ç¤¦¤Í¤¦¤Í¤ÈÆ°¤¯¡Ö¥ï¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¡ôworldseries¡×¡Ö¡ôafterparty¡×¡Ö¡ôdodgers¡×¤È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò½Ë¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î1¥³¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å±ÇÁü¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¹¤²¤¨wwwwwwwww¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÍÛ¥¥ã²á¤®¤Æ»à¤Ìw Í¾·×¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£@realmookiebetts Last night was all love. Freddie was moving!! #worldseries #afterparty #dodgers ? original sound - Mookie Betts