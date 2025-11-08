【GU】今すぐ使える冬服、アプリ会員限定で大量値下げ！編集部注目のアイテム4つ。《13日まで》

GUでは、毎週金曜日にアプリ会員限定特別価格のアイテムが更新されます。

2025年11月7日から13日までの期間は、暖かさと着回し力を両立した冬服がたっぷり追加。編集部注目のアイテムをピックアップして紹介します！

コーデの幅が広がりそう...！

●ケーブルニットブルゾン（特別価格2990円）

立体的な編地が目を引くニットは、リラックス感があり着心地バツグン。

好みの位置で留められるダブルジップ仕様で、自由な着こなしを楽しめます。

●オーバーサイズVネックニットプルオーバーZ（特別価格1990円）

サラリとした肌触りが心地よく、ナチュラルに体型カバーが叶うニット。中にシャツを合わせれば、大人カジュアルな重ね着コーデの完成です。

マシンウォッシャブル機能付きで、家でも簡単にお手入れができるのがありがたい......！

●2ピースビスチェセットワンピース（特別価格2990円）

セット使いはもちろん、ワンピースとキャミソールの単体使いで３WAYの着こなしを楽しめる、今季大活躍間違いなしのアイテム。

毛足の長いフェザー素材やスリットのデザインで、程よいアクセントをプラスします。

●スタイルヒートエクストラタートルネックT(長袖)（特別価格990円）

保温、吸湿発熱、静電気防止、抗菌防臭という複数の機能を持つインナーは、本格的な寒さを迎える前にストック買いしておきたいアイテム。

ストレッチ性もバツグンなので、アクティブな冬のお出かけにも最適です。

サイズ欠けしているアイテムもあるので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）