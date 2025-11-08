¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¥¯¥ê¡¼¥óºîÀï¤ËÂç¾Þ¡¡Å´Æ»¶È³¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¿Ê²½¤·¤¿24²óÌÜ¤Î¡ÖÆüËÜÅ´Æ»¾Þ¡×¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¡Ê10·î14Æü¡Ë¤Î10·î¤Ï½©¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊàÅ´¤Î¥¤¥Ù¥ó¥Èá¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±ºÅ¤·¤¬2025Ç¯10·î11¡Á12¤ÎÎ¾Æü¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¡¢±ä¤ÙÌó5Ëü7000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿32²óÌÜ¤Î¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ´Æ»¶È³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸²¾´¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÅ´Æ»¾Þ¡×¤Ç¤¹¡£
24²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜÅ´Æ»¾Þ¤ÎÉ½¾´¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼Åìµþ¤Ç¤Î¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×½Ë²ì²ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»130Ç¯¤Î2002Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÅ´Æ»¾Þ¡¢º£²ó¡¢32·ï¤Î±þÊç¤«¤éºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÎÆüËÜÅ´Æ»Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¤Î¡ÖKOBE KAWARU ACTION¡Ê¿À¸ÍÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡¡±Ø¤«¤é¿À¸Í¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö±Ø¤ò¤Ô¤«¤Ô¤«¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¡¢»ÔÌ±¤äÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢Å´Æ»¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×ºîÀï¤¬¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¸òÄÌ»ö¶È´ÉÍý¼Ô¤Î¾ëÆî²í°ì¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶ÉÄ¹¤È¡¢Æ±¶É¤Î¿¹ÀîÀ¿ÌéÉû¶ÉÄ¹¤ËÉ½¾´¾õ¤ÈµÇ°¤Î½â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¤òËá¤¤¤ÆÃÏ²¼Å´¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×
¡Ö¿··¿ÆÃµÞ¡Ø¤ä¤¯¤â¡Ù¡×¡¢¡Ö¡ÊÅìµÞ¡¢ÁêÅ´¡Ë¿·²£ÉÍÀþ³«¶È¡×¡¢¡Ö¿··¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ØHC85·Ï¡Ù¡×¡¢¡Ö³¤ÄìÃÏ¿Ì·×¤Ë¤è¤ë¿·´´ÀþÃÏ¿ÌÁá´ü¸¡ÃÎ¡×¡¢¡Ö¾ïÈØÀþÁ´Àþ±¿Å¾ºÆ³«¡×¡Ä¡Ä¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç²áµî£µÇ¯´Ö¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ·ïÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤ä¿·Àþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¡Ö¿À¸ÍÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¼ã´³ÃÏÌ£¤«¤â¡£¤½¤â¤½¤â¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¤¬±Ø¤Î¥¯¥ê¡¼¥óºîÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤ò¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤à¿À¸Í»ÔÌ±°Ê³°¤ÎÊý¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿À¸ÍÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö±Ø¤«¤é¿À¸Í¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¡£¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¼Ö¤ä¿·Àþ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡Ö±Ø¤Î´ÝÀö¤¤¡×¤Ç¤¹¡£½ªÅÅ±¿¹Ô¸å¡¢¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¿¦°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬Âç½¸¹ç¡¢¾²¤äÊÉ¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¡¢¹â°µÀö¾ô¤·¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Å´Æ»¤ò³ÊÃÊ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Æü¥Æ¥ìÆ£ÅÄ¥¢¥Ê¤¬Áª¹Í°Ñ°÷Ì³¤á¤ë
ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢Á°²ó¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿É½¾´Áª¹Í°Ñ°÷¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áª¹Í°Ñ°÷£¹¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¸Þ½½ÍòÅ°¿Í¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅ´Æ»¶ÉÄ¹¤È¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¡Ê»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎÉ½¾´¼°¤Ï·çÀÊ¤Ç¤·¤¿¡Ë¤ò½ü¤¯£·¿Í¤¬¿·´é¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Î²ÃÆ£¹ÀÆÁ¶µ¼ø¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡¢Å´Æ»¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾®ÁÒº»Ìí¤µ¤ó¡Ê¸òÄÌ´Ä¶À°È÷¥Í¥Ã¥È¿³µÄÌò¡Ë¡¢¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò·î´©¡ÖÎ¹¤Î¼êÄ¡¡×¤Î»³¸ý¾»É§ÊÔ½¸Ä¹¤é¤¬Áª¹Í¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ÅÄÂç²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¼çÇ¤¡Ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢2025Ç¯£¹·î¤Ë¤ÏÅ´Æ»³«¶È200Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤¿SL¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¤¿¤á¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¡ÊÆ£ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏSL±¿Å¾¤òSNS¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡Ë¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¡¢Æ£ÅÄ¥¢¥Ê¤Ëº£²ó¤ÎÆüËÜÅ´Æ»¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¹Í°Ñ¤Ï¼ø¾ÞÍýÍ³¤ò¡¢¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Éô²°¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¤ÏÃÏ°è¤Î¸¼´Ø¡£ÊÉ¤ò¡¢³¬ÃÊ¤ò¡¢¾²¤ò¤´¤·¤´¤·¡£¤½¤ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤éº£ÅÙ¤Ï¥È¥¤¥ì¤ò¤´¤·¤´¤·¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÊÂç°Õ¡Ë¡×¤ÈÌÀ²÷¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
´Ý¥ÎÆâÀþ¤ÇÌµÀþ¼°Îó¼ÖÀ©¸æ¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë
ÆüËÜÅ´Æ»Âç¾Þ¤ËÂ³¤¯Áª¹Í°ÑÆÃÊÌ¾Þ¤Ï£´·ï¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´½é¤ÎÌµÀþ¼°Îó¼ÖÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCBTC¥·¥¹¥Æ¥à¡ËÆ³Æþ¡×¡Ê¼õ¾Þ¼Ô¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¤·¤³¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤¨¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î³«È¯¡×¡ÊJR»Í¹ñ¡Ë¡¢¡Ö¿ÌºÒ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÉü¶½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡Ê¤Î¤ÈÅ´Æ»¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÅ´Æ»¡¦±èÀþ¼«¼£ÂÎ»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ø¥Æ¥Ä¤Õ¤ë¡Ù¡×¡ÊÎ¹¹ÔÆÉÇä½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê·ïÌ¾¤ÏÅ¬µ¹Î¬µ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
ÆÃÊÌ¾Þ¤«¤é´Ý¥ÎÆâÀþ¤ÎCBTC¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï2024Ç¯12·î¤«¤é¡¢´Ý¥ÎÆâÀþÁ´Àþ¤ËÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´½é¤á¤Æ¤ÎÌµÀþ¼°Îó¼ÖÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ÎÃÏ²¼¤òÁö¤ëÃÏ²¼Å´¤Ï¹âÌ©ÅÙ±¿¹Ô¡¢Ê£»¨¤ÊÀþ·Á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿À©Ìó¾ò·ï¤ò²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å´Æ»µ»½Ñ¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¤¤¤¯ÌµÀþ¼°Îó¼ÖÀ©¸æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ðËÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÀþÏ©Â¦¤È¼Ö¾å¤¬¾ï»þÌµÀþÄÌ¿®¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¹âÀºÅÙ¤ÎÎó¼Ö°ÌÃÖ¸¡ÃÎ¤ä½ÀÆð¤Ê±¿Å¾À°Íý¤ò¼Â¸½¡£Ëü°ì¤ÎÍ¢Á÷¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤â¡¢Åª³Î¤ËÃÙ±ä²óÉü¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»ÃÏ²¼Å´¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¶äºÂÀþ¤È´Ý¥ÎÆâÀþ¤ò½ü¤¯³ÆÀþ¶è¤ÇJR¤ä»äÅ´³Æ¼Ò¤ÈÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¶¦ÄÌ²½¤·¤ÆÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤êÆþ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤âÌµÀþÀ©¸æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÊÈÆÍÑÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÇÅ´Æ»¥â¡¼¥À¥ë¥·¥Õ¥È
¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2025Ç¯¤«¤é¿·¤·¤¤É½¾´À©ÅÙ¡Ö¥¨¥³¥ì¡¼¥ë¥Þ¡¼¥¯Âç¾Þ¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ßÊªÍ¢Á÷¤ÎÅ´Æ»¥â¡¼¥À¥ë¥·¥Õ¥È¤ÇÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿²Ù¼ç´ë¶È¤äÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡ÊÄÌ±¿²ñ¼Ò¡Ë¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤äÀ½ÉÊÍ¢Á÷¤Ç¤ÎÅ´Æ»ÍøÍÑ¤òÉ½¤¹¡Ö¥¨¥³¥ì¡¼¥ë¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬2005Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê¸µ¤Î¿©ÉÊ¤ä²Û»Ò¤Ë¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥Þ¡¼¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥³¥ì¡¼¥ë¥Þ¡¼¥¯Âç¾Þ¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ½¾´¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±É¤¨¤¢¤ë£±²óÌÜ¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ´ë¶È¤Ï²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡£À½ÉÊÍ¢Á÷¤ËÅ´Æ»¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÀÑ¶ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥×¥Á¥¯¥Þ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Å´Æ»¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Å´Æ»²ßÊª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸