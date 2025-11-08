

ジャパンモビリティショーでワールドプレミアとなった新型「Z900RS」（筆者撮影）

2018年（正確には2017年12月）の登場以来、ビッグバイクとしては異例の大ヒットを続けるカワサキのネオクラシックモデル「Z900RS」に、フルモデルチェンジを受けた新型モデルが登場する。

1970年代の名車「900スーパー4」、通称「Z1」のフォルムを再現しつつ、最新テクノロジーの投入で軽快な走りも魅力のこのモデル。2026年2月に発売予定の新型は、大きな支持を受けている外観デザインは小変更にとどめ、900cc・4気筒エンジンを新型に刷新。最新の排ガス規制ユーロ5＋に対応したほか、電子制御スロットルや6軸IMU（慣性計測ユニット）などの搭載で、電子制御システムをさらに進化させ、より走りを磨いた点が注目だ。

ここでは、そんな新型Z900RSを「ジャパンモビリティショー2025」で取材。実際に現車をチェックした印象などを含め、大型バイクの絶対王者といえるこのモデルが、どのような進化を遂げたのか紹介しよう。

Z900RSの概要とZ1の歴史



2018年にデビューしたZ900RS（写真：カワサキモータースジャパン）

Z900RSは、2018年のデビュー以来、国内の大型バイク（400cc超）クラスにおいて、2024年まで新車販売台数7年連続1位を記録した大ヒットモデルだ。いわば、大型バイクの絶対王者といえるモデルだが、その人気を支える要因は、往年の名車900スーパー4のフォルムを再現しつつ、現代風のテイストも融合したスタイルに尽きるだろう。

900スーパー4とは、1972年に発売され世界的に大ヒットしたスポーツモデルで、その型式名からZ1（ゼットワン）の愛称で長年多くのファンから親しまれている。今では正式なモデル名よりも愛称が有名なほどだ。



1972年発売の900スーパー4（写真：カワサキモータースジャパン）



1969年発売のホンダ「ドリームCB750フォア」（写真：本田技研工業）

Z1が登場した当時は、世界的に大排気量＆ハイパワーなモデルが人気だった時代。とくに1969年にホンダが発売した「ドリームCB750フォア」は、市販車初の空冷並列4気筒エンジンを搭載し、その高性能ぶりから大ヒットを記録した。

そして、そんな時代にカワサキが市場投入した世界戦略車がZ1だった。搭載するエンジンは、900cc・空冷並列4気筒で、最高出力82PSという当時としてはかなりのハイパワーを発揮。また、ティアドロップ型の燃料タンクなどによる流麗なフォルムも人気を博し、スタイリッシュなデザインと高性能な走りで一世風靡した。

Z1の血統を受け継ぐZ900RS



Z1を彷彿とさせるスタイリングの現行モデルのZ900RS（写真：カワサキモータースジャパン）

Z900RSは、そうした名車Z1からインスピレーションを受けたスタイルを持つネオクラシックモデルとして2018年に登場した。ティアドロップ型の燃料タンクや砲弾型の2連メーターなど、Z1を彷彿とさせるクラシカルなスタイルを採用。エンジンには、最高出力111PSを発揮する948cc・水冷並列4気筒を搭載し、トラクション・コントロールなどによって安定した走りも実現する。

また、マルチファンクション液晶パネルやLEDヘッドライトなど、最新テクノロジーを投入した装備も持つことで、ストリートからツーリング、スポーツ走行など、さまざまなシーンで走りを楽しめるモデルとして大きな支持を受けている。

なお、現行モデルのラインナップは、スタンダード仕様のZ900RS、オーリンズ製リアショックなどを採用したハイグレードなZ900RS SE、フロントカウル付きのZ900RSカフェを用意する。また、特別な手法で塗装されたイエローボールカラーの燃料タンクなどが魅力の「Z900RS イエローボールエディション」も設定している。



ジャパンモビリティショーで世界初公開となった新型Z900RS SE（写真：カワサキモータースジャパン）

そんなZ900RSの最新モデルでは、定評のある外観デザインを大きく変えていないが、エンジンなど中身は大幅リニューアルしていることが特徴だ。

まず、新型のラインナップだが、今回のショーにも展示されたZ900RS SEとZ900RSカフェに加え、ブラックを基調に特殊塗装を施した「Z900RSブラックボールエディション」も用意する。現行モデルでいうところのスタンダード仕様と、イエローボールエディションは新型では未設定となる予定だ。

今回展示された2モデルに共通するデザイン上の変更点は、ハンドル形状が変わったことでコンパクトなライディングポジションを実現したこと。また、クラシカルなタックロールタイプのシートは、厚みを増すことで座り心地も向上。加えて、マフラーには、新形状のメガホンタイプサイレンサーを採用。サイレンサー部を7cmロングにして最新の排ガス規制への適応に貢献させつつ、マフラーまわりによりすっきりとしたフォルムも演出する。

公開されたZ900RS SEとZ900RSカフェ



新型Z900RSカフェのスタイリング（写真：カワサキモータースジャパン）

なお、新型Z900RS SEでは、燃料タンクにZ1に施されたことで知られる「ファイヤーボールパターン」、いわゆる「火の玉カラー」をオマージュしたカラーを採用する。初代Z900RSなどでも使われたカラーに近いが、初代はブラウンをベースにオレンジをかけ合わせたパターン。対する新型は、ブラックとオレンジのマッチングで、初代などとは微妙に色調が変わっていることも特徴だ。

一方、Z900RSカフェの燃料タンクには、同じく1970年代などに人気となった名車「マッハ」シリーズで施されたレインボーラインをオマージュしたグラフィックを採用。中央の「KAWASAKI」ロゴは転写フィルムを使い、下地のボディカラーを透かすことで独自の存在感も醸し出している。



新型Z900RSのエンジン（筆者撮影）

動力性能では、前述のとおり、900cc・4気筒エンジンを新型に変更。最高出力などのスペックは未公表だが、最新の排ガス規制ユーロ5＋に対応していることで、より環境性能をアップしている。

また、同じく先に述べたとおり、電子制御システムがさらに進化。スロットルの開閉を電子的に制御する「電子制御スロットル」や、加速度センサーや角速度センサーなどを組み合わせた「6軸IMU」の搭載などで、より機能が充実した。

最新テクノロジーによる進化



Z900RSのメーターおよびハンドルまわり（筆者撮影）

具体的な進化を説明していく。まず、クラッチレバーの操作なしでシフトアップとシフトダウンができる「KQS（クイックシフター）」を採用。動作はエンジン回転数1500rpm以上からとなり、発進時や渋滞路でも使用可能だ。幅広いシーンで、頻繁なクラッチ操作を不要とすることで、ライダーの疲労軽減に貢献する。

また、急激なシフトダウン時などに便利な「オートブリッピング」機能も搭載。減速時にギアを下げる際、自動でエンジン回転数を上げて最適な回転数に合わせることで、過度なエンジンブレーキや後輪のロックなどを防ぐ機能だ。シフトダウン時には、「ブン、ブン」とエンジンが吹けあがる音を楽しめる効果もあり、サーキットなどでスポーツライディングを楽しむ際などに、気分をぐっと高揚させてくれる。



上級グレードのZ900RS SEは、オーリンズ製リアサスペンションやブレンボ製ブレーキシステムを採用（筆者撮影）

ほかにも、このモデルでは、「KCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）」という機能も追加された。これは、6軸IMUのデータを活用し、コーナリング中のパワーやブレーキ効力を最適な状態にコントロールする機能だ。加減速時の車体挙動をスムーズにすることで、ライダーが意図したラインをトレースしやすくする効果を生む。

さらに新型では、スマートフォン連携機能も追加。専用アプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を利用することで、車両情報の確認や各種設定の変更などをスマートフォンから操作可能。スマートフォンとブルートゥース接続したインカムから、音声コマンドでナビの操作や車両の情報取得なども行える。とくに、このモデルの場合、音声によるナビ案内も使えるので、ツーリング時には非常に便利だといえる。



Z900RS SEのリアビュー（筆者撮影）

新型の価格（税込み）は、Z900RS SEが183万7000円。現行モデルが170万5000円だから、新型は13万2000円アップだ。また、新型Z900RSカフェは154万円。現行モデルが151万8000円なので、新型は2万2000円のアップとなる。加えて、今回展示のなかったZ900RSブラックボールエディションは152万9000円となる予定だ。

いずれも価格アップになるが、大幅な機能向上も施されているので、ある程度はしかたないところかもしれない。いずれにしろ、新型の価格アップと機能の追加が最適なバランスか否かは、今後ユーザーがどのような反応を示すのかでわかるだろう。

ライバルCB1000F/SEの存在、ライバル対決再び



ライバルのホンダCB1000F（筆者撮影）

なお、Z900RSには、強力なライバル車が現れた。ホンダが2025年10月に発売した「CB1000F/SE」だ。こちらは、1970年代後半から1980年代に人気を博した名車「CB750F」、その輸出仕様車「CB900F」をデザインのモチーフとしている。とくに鋼板製の燃料タンクは、「スチールらしい面の表情」を持たせることで、かつてのCB750Fなどを想起させつつも、硬さと柔らかさをバランスさせた今風のテイストもマッチングさせている。

また、エンジンには、スーパースポーツマシンの2017年型「CBR1000RR」用を搭載し、最高出力124PSを発揮。低・中速域のトルク特性と出力特性を高いレベルでバランスさせることで、幅広いライダーが扱いやすい特性も実現する。

ラインナップと価格（税込み）は、スタンダードのCB1000Fが139万7000円（2025年11月14日発売）、フロントカウル付きのCB1000F SEが159万5000円（2026年1月16日発売）。比較的リーズナブルな価格も相まって、発表と同時に多くの注目を集めており、好調な売り上げが期待できる。



400cc超の大型バイク・クラスで、長年Z900RSに新車販売台数の王座を奪われているホンダが放った刺客といえるCB1000F/SE。それに対し、フルモデルチェンジ版のZ900RSが、どう対抗し、王座を守るのか。まるで1970年代に繰り広げられたZ1とCBのシェア争いが、現代に再現されるかのような2モデルの動向に、今後も目が離せない。

