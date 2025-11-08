アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』日本語吹替版が2026年2月から放送開されることが決定。ティザーPV第2弾とティザービジュアル第2弾が公開された。

参考：『TO BE HERO X』はなぜ2Dと3Dを融合させたのか？ リ・ハオリンが明かす自身のルーツ

2021年よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』。2024年には日本語吹替版シーズン2『時光代理人 -LINK CLICK-II』が放送されていた。

トキの両親にまつわる手がかりが写った一枚の写真が「時光写真館」で発見される。真相を突き止めるため、ヒカルは不安を抱えつつトキとともに英都へ向かう。そこで出会ったそれぞれ異なる目的を秘めた人物たちを前に、ヒカルは果たして、定められた死の運命を打ち破ることができるのか。新キャラクターを加え、英都を舞台に新たな物語が紡がれる。

ティザーPV第2弾には、新キャラクターのシア・フェイらの姿が描かれている。

あわせて公開されたティザービジュアル第2弾の中心には、トキとヒカルの姿が捉えられている。

また、新キャラクターのイラストも公開。キャラクターデザイン原案のINPLICK描き下ろしのキャラクタービジュアルは、11月15日より毎週土曜に順次公開される。（文＝リアルサウンド編集部）