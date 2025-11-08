矯正治療で後悔しない! 矯正歯科専門医が教える最適な歯科クリニック選び方

矯正治療は期間が長期にわたることや費用面を考えても、歯科医院選びは慎重に進めたいものです。治療で失敗しないためには、どんな点に着目してクリニックを探し、何を基準に選べばよいのでしょうか？ そこで矯正治療の最終的なクリニック選びの各ステップで患者さんが確認すべきポイントを、しぶたに矯正歯科の渋谷先生に解説してもらいました。

監修歯科医師：

渋谷 直樹（しぶたに矯正歯科）

国立大学法人東京医科歯科大学卒業。同大学院にて歯学博士を取得。公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科の指導診療医として顎変形症を中心とした矯正治療を担当。（現在非常勤診療医）2017年東京都世田谷区にしぶたに矯正歯科を開院。「エビデンス（医学的根拠）に基づいた、お子様が成人するまでの一貫した治療を提供する」ことをコンセプトに顎変形症などの大学病院と連携した治療にも力を入れている。日本矯正歯科学会認定医。ほか学会発表、論文など多数。

編集部

クリニックによって治療方針や費用などが異なる場合、どのような視点で比較・検討すればよいでしょうか？

渋谷先生

最も重要なのは、患者さん自身が理想とするゴールと、歯科医が提供できる治療のゴールが一致しているかどうかです。そのうえで、ゴールに至るまでの治療方法、期間、費用が自分の求めているものに最も近いクリニックを選択することが、結果的に最適な歯科医院選びにつながります。また、費用が安いという理由で妥協した治療方針を選んでしまうと、満足のいく結果が得られず、再治療が必要になり、結果として高額になるといった問題が生じる可能性があります。したがって、治療の質と費用のバランスも、重要な検討事項の1つといえるでしょう。

編集部

矯正治療は長期間にわたる治療なので、担当医との相性も大切になってくると思うのですが、その点はいかがでしょうか？

渋谷先生

担当医が治療内容をしっかりと説明してくれるか、さらに患者さんの理解度を確認しながら丁寧に説明してくれるかも注目すべき要素といえます。とくに着目すべきは、メリットだけでなく、治療のリスクや患者さんが気をつけるべきこと、治療にともなう注意点などもきちんと説明してくれるか、という点です。良いことばかり強調する先生よりも、現実的な説明ができる先生のほうがより信頼できる歯科医といえるでしょう。

編集部

そのほかに、矯正治療の歯科医院選びで注目したいポイントはありますか？

渋谷先生

「自分の生活スタイルにあっているか」も重視したい要素の1つです。診療時間や土日診療の有無、予約の取りやすさなど、無理なく通院できる環境かもよく確認しておきましょう。また、装置のトラブルなど緊急時の対応体制も確認しておきたいポイントです。くわえて、スタッフの対応や院内の清潔感、待ち時間の長さなどもチェックしておくとよいでしょう。矯正治療は長期間の通院となりますので、リラックスして通える雰囲気で、毎回の通院が負担にならないようなクリニックを選ぶことをおすすめします。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

渋谷先生

矯正治療では、同じような歯並びでも患者さんそれぞれが望む「ゴール」が異なります。さらに、良い歯並びの基準や治療方法、治療技術など、歯科医が持つ「引き出し」も先生によって様々です。したがって、治療開始前に患者さんが求める治療内容と、歯科医が提供できる医療が一致しているかどうかをよく確認することが大切です。そうしないと、治療が進むにつれて認識のギャップが生じてしまい、双方に不満が残る結果になってしまいます。ぜひ、納得のいくまで歯科医とコミュニケーションをとり、ご自身にとって唯一無二の矯正担当医を見つけてみてください。

※この記事はメディカルドックにて＜矯正治療を受ける前に確認すべき歯科クリニック選びのポイント【歯科医解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。