今週の【上場来高値銘柄】大林組、日東紡、ファストリなど89銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け値がさ半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比2134円安の5万0276円と3週ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は89社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、養殖と北米水産加工の改善で9月中間期は最終14％増益で着地したニッスイ <1332> [東証Ｐ]、26年3月期営業益予想を1650億円に上方修正した大林組 <1802> [東証Ｐ]、今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視された日東紡績 <3110> [東証Ｐ]、26年3月期最終益は一転増益予想で配当も増額する扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、配当予想の増額修正と720万株を上限とする自社株買い発表した日本特殊陶業 <5334> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高を見込む平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]、鉄筋結束機の欧米販売好調で今期業績･配当予想を増額修正したマックス <6454> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]、10月国内ユニクロ既存店売上高が2ヵ月ぶり前年を上回ったファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。また、三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]など65社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 2銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 15銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 7銘柄
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 2銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 7銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5816> オーナンバ [東証Ｓ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 7銘柄
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 12銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6809> ＴＯＡ [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6855> 電子材料 [東証Ｓ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 1銘柄
<7259> アイシン [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9029> ヒガシＨＤ [東証Ｓ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 2銘柄
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9367> 大東港運 [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 4銘柄
<4812> 電通総研 [東証Ｐ]
<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]
<9658> ビジ太田昭 [東証Ｐ]
<9687> ＫＳＫ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 11銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 1銘柄
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 8銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8359> 八十二 [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<5280> ヨシコン [東証Ｓ]
● サービス業――――――――― 1銘柄
<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]
