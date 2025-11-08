Image: MAMMUT

若い世代を中心に登山やファストハイク、トレランが流行の兆し。今回はとくに注目されているファストハイク専用のシューズをご紹介します。

衝撃吸収力が最大15％アップしたソール

Image: MAMMUT

今回、ご紹介するのは、スイス発のアウトドアブランドMAMMUT（マムート）と、ドイツの新鋭シューズブランドFLOWERS FOR SOCIETY（フラワーズ フォー ソサエティ）とのコラボシューズ「Aenergy Ultra Seed Low Men（エナジー ウルトラ シード ロー メン）」（税込29,700円）です。

1862年にスイスでロープメーカーとして誕生した伝統あるアウトドアブランドMAMMUT。そして、2021年に設立されたドイツ発の新進気鋭のスニーカーブランドLOWERS FOR SOCIETY。

MAMMUTの新作スニーカー「Aenergy Ultra Low(エナジー ウルトラ ロー)」をベースに、LOWERS FOR SOCIETYの都会的なデザインを融合したシューズで、都会のアスファルトとアルプスのトレイルをつなぐゲートウェイとしてのシンボルがコンセプトだそう。

Image: MAMMUT

注目は、VibramのSLE EVAを採用したミッドソール。衝撃吸収力が一般的なEVAに比べて最大15％も向上しているとか。15%アップというと着用時のフワフワ感具合はかなりのもの。また、ウェーブ状のスプリングスチールソールが踏み込む足の圧力を拡散するMAMMUT独自のFlextron（フレクストロン）テクノロジーを搭載。これがねじれに対する安定性を確保してくれるので、ケガのリスクを軽減してくれるというのです。

アウトドアの最技術が詰まったシューズ

Image: MAMMUT

アウトソールには、Vibram Megagrip Litebaseを採用し、濡れた状態でも乾いた状態でも、急勾配で優れたトラクション（前に進む力）を発揮。インソールには、通気性、耐久性、クッション性、防臭性、吸湿性において、最高の快適性を誇るOrtholiteを装備し、フィット感とパフォーマンスの向上を両立しています。

Image: MAMMUT

さらにロッカー形状のソールが、歩きやすさをアシストしてくれる一足。肉厚なソールも可愛くて良い感じ。とにかく、アウトドアの最技術が詰まるだけ詰まった、どんな環境でも歩きや重視のナイスなシューズなんです。

Source: MAMMUT