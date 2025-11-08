トムとジェリー可愛いぃぃ♡【マクドナルド】集めたくなる！「最新ハッピーセット」

今年も【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、トムとジェリーが登場！ 毎年遊び心のあるポップなおもちゃが特徴的ですが、今回のラインナップではどんなおもちゃが手に入るのでしょうか。そこで今回は、ポップで可愛い「最新ハッピーセット」を紹介します。

アニメでよく見かけるあの姿！

10月17日からの第1弾で配布されていた「しわくちゃになっちゃった！ トム」は、おもちゃの下部分にローラーが付いていて、手で押すとコロコロと転がせるようになっています。アコーディオンのようにしわくちゃになったトムは、アニメでもたびたび登場するおなじみの姿。ちょっと不満そうなトムの表情がたまりません。

にっこり満面の笑みでドライブ中

トムとジェリーに登場するキャラクター、タフィーがのんびりドライブする様子を楽しめる「スポーツカーでゴー！ タフィー」。こちらもトムのおもちゃと同じように手で押すことで車を走らせることができます。首の向きを左右に動かすと、首の向きに合わせて車の動く方向を変えられるため、タフィーと一緒にドライブ気分を楽しめそうです。

トムとジェリーのおもちゃが手に入る【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」は、早くも後半戦に。10月31日からの第3弾には、これまで登場した全6種類のおもちゃが再登場しますよ。トムとジェリーらしい遊び心が詰まったおもちゃ、ぜひチェックしてみてください。

writer：河合 ひかる