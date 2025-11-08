フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・午前６時）は８日、同局およびフジ・メディア・ホールディングスの安田美智代取締役が不適切な経費精算を行っていたとして７日付で取締役を辞任したことを報じた。

安田氏は経営企画局幹部などを務めた後、フジを巡る一連の問題を受け、役員体制の刷新で３月に取締役に就任していた。

番組では「フジ取締役不適切な経費精算」とテロップを表示し社屋の映像を放送した。さらに今回の問題を安田氏について「今年９月、社内のチェック機能により、一部、不適切な経費精算の疑いが認められたため、フジ・メディア・ホールディングスの監査等委員会とフジテレビの監査役が主体となって、外部専門家を入れた詳細な調査が行われてきました。その結果、安田氏が会食費用や物品購入について、事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認され、安田氏自身もその事実を認め、返金の意向を示すとともに、取締役の辞任を申し出たものです」と伝えていた。

不適切な経費精算は２０２０年からの５年間で約６０件、１００万円ほどにのぼったことを報道。同局の清水賢治社長が記者会見で「全社一丸となって再生・改革に取り組んでいる中で、不適切な経費精算が行われていたことは断じて許されることではないと考えています。心よりおわび申し上げます」と謝罪したことを放送していた。