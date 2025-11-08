¤³¤Î¶¯¤µ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ªÅì¾ë¤ê¤ª ¥ª¡¼¥é¥¹¿ÆËþ´ÓÄ¾·â¤Ç¶¯Å¨·âÇË¡¢µÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤Ç¾Ð´é¤Î¸Ä¿Í3Ï¢¾¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤¦¤ì¤·¡¼¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î7Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏBEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¥ª¡¼¥é¥¹¡¢¶Ïº¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤«¤é¿ÆËþ´Ó¤òÄ¾·â¤·¡¢¸Ä¿Í3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¡ÄÅì¾ë¡¢Îï¤·¤¤"¾¡Íø¤Î¿å°û¤ß"
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬3Ãå¡£Â³¤¯¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÎëÌÚÍ¥¡¢Åì¾ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Åì¾ë¤ÏÅì1¶É¡¢3¸®¥ê¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â»Å³Ý¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¡¢±Ê°æ¤«¤é¥í¥ó¡£Çò¡¦¥Û¥¦¥Æ¥¤¤Î2000ÅÀ¤Ç3¿ÍÊ¬¤Î¥ê¡¼¥ÁËÀ¤â²ó¼ý¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Åì3¶É¤ÏÎëÌÚÍ¥¤Ë¿ÆËþ´Ó¤òÊü½Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìÅ¾¥é¥¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤É¤ì¤À¤±¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹â¤¤¥¢¥¬¥ê¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬Åì¾ë¤Î»ý¤ÁÌ£¡£Åì4¶É¤Ï±Ê°æ¤«¤é¿ÆËþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤ê¡¢2ÃåÌÜ¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£Æî2¶É4ËÜ¾ì¡¢Åì¾ë¤Î¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Çò¤ò¥Ý¥ó¡¢3Åû¤ò¥Á¡¼¡¢9Åû¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ1¡¦4ÅûÂÔ¤Á¤Îº®°ì¿§¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿±Ê°æ¤Î¸½Êª¤Ë1Åû¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÁª¤ó¤À¹âµÜ¤«¤é¥í¥ó¤ËÀ®¸ù¡£Çò¡¦º®°ì¿§¡¦ÀÖ¤Î8000ÅÀ¡Ê+1200ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜÎëÌÚÍ¥¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡Æî4¶É¤Î¿ÆÈÖ¡¢¼êÇ×¤Ë¸÷¤ë¤Î¤Ï»úÇ×3ÁÈ¤È¥Þ¥ó¥º¤Î¹¥·Á¡£ÌÂ¤ï¤º¥ª¥¿É÷¤ÎÀ¾¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢Åì¤ÈÇò¤ÎÂÔ¤Á¤Ç¥Þ¥ó¥º¤Îº®°ì¿§¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¡£ÎëÌÚÍ¥¤«¤éÇò¤Ç¥í¥ó¡£º®°ì¿§¡¦Çò¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢Æ±1ËÜ¾ì¤ÏºÇ¶¯¿ý»Î¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÇÛÇ×¥ª¥ê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤¦¤ì¤·¡¼¡ª¥Ä¥¤¤Æ¤¿¤¡¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£Åì1¶É¤Î2000ÅÀ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡¤Ï¸Ä¿Í4Ï¢¾¡¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¡Ê¹âµÜ¤È±Ê°æ¡Ë2¿Í¤ÎÏ¢¾¡¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Æ¡¢¼¡¤Ï¼«¿È¤¬4Ï¢¾¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¡Ê²áµî¤Ë¡Ë¸Ä¿Í¤Ç¤â4Ï¢¾¡¤¬MAX¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë4Ï¢¾¡¡¢5Ï¢¾¡¤È¾¡¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Åì¾ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¼¡Àï¤â´üÂÔ¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü7000ÅÀ¡¿¡Ü67.0
2Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü4100ÅÀ¡¿¡Ü4.1
3Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü8300ÅÀ¡¿¢¥21.7
4Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü600ÅÀ¡¿¢¥49.4
¡Ú11·î7Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü438.4¡Ê36/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü292.0¡Ê36/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü180.9¡Ê38/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü92.9¡Ê36/120¡Ë
5°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¡Ü17.0¡Ê38/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥76.4¡Ê40/120¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥94.3¡Ê34/120¡Ë
8°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥122.8¡Ê36/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥253.7¡Ê38/120¡Ë
10°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥474.0¡Ê36/120¡Ë
