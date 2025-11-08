

「病気を売り物にしたくはない」という葛藤もあるという（写真：metamorworks／PIXTA）

2019年に軽度認知障害（MCI）の診断を受けた俳優の山本學氏は、実はそれ以前に「胃がん」「前立腺がん」を患った経験があるそうです。そんな山本氏が抱える、「自身の病気を語ること」への葛藤とはどんなものなのでしょうか。かつて自身が出演したドラマ『白い巨塔』のエピソードを振り返りながら、主治医の朝田隆氏と語り合います。

※本稿は山本氏と朝田氏の共著『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

世間の人が医師に対して求めているもの

朝田 医師からすると、學さんといえばドラマ『白い巨塔』の里見脩二医師のイメージがあります。

ご出演された1978年のフジテレビ版は一世を風靡しましたね。映画やドラマをそれほど見ない私でも、印象に残っているほどです。

山本 田宮二郎さんが外科医の財前五郎医師役で、その友人でありライバル的な存在の内科医・里見医師役が僕にきました。

でも、最初は断ったんです。というのも、短編の教育映画の仕事が先行していて、後からきた作品がいい作品だからと乗り換えるのは流儀に反すると思っていたので。内心残念でしたが、流儀は流儀です。

朝田 武士は食わねど高楊枝。學さんらしいですね。

山本 それからすったもんだして、結局は『白い巨塔』をやることになりましたが。

朝田 医師になって四十何年かになるんですが、世間の人が医師に対して求めているものは2つあるという話をすることがあるんですね。

ひとつは、その人の持つ技術、技量。専門医の資格を取っているとか、どこで修業してきたかとか、そういうことです。もうひとつは人間性、要するに、医師として本気で患者である自分のことを考えていてくれるのか、ということです。

その後者のほうは、まさに學さんのイメージにぴったりくる。さすがによく選んだな、と思いました。

山本 いや、僕はそんな善人じゃないですよ。

田宮二郎との「丁々発止」の裏側

朝田 一方で、田宮さんの野心に燃えて欲のままに突き進むギラギラとした演技は、実に男らしいものでした。

山本 収録の初日、里見が診ている内科の患者の診察を財前に頼む場面で、検査と治療法をめぐって意見が食い違い、少し興奮気味に対話するシーンがあったんです。そのとき、田宮さんの口調や上から目線が、「ギラギラしている」どころではなく、口論を超えてケンカのようになってしまいました。

ただ、次の回でも同じような対立の場面がありましてね。それで、「このままでは、今度は殴り合いになってしまう」と思った瞬間、「ごめんなさい」と収録を止めていたんです。演技の条件反射のようなものですね。

「何をするんだ、君は今わざと止めたね。どうして余計なことをするんだ」

「このままだと、次回、同じく対立するシーンで殴り合いになると思って」

「そんなことは演出の権限だよ。役者が人の芝居を途中で止めるなんて無礼だ。不愉快だ。僕はもうやれない」

そう言って、田宮さんはセットの陰に椅子を持ち込み、芝居を放り出して座り込んでしまったのです。

「申し訳ありません。もう1度お願いします。私が生意気でした。気分を直してください」と謝ってから1時間が経過。彼は黙ってセットの椅子に座り、「やりましょう」と言ってくれました。

さすがに名優でした。分をわきまえた芝居を展開して、見事な演技を見せてくれました。僕は感心して、素直に頭を下げていました。

朝田 お二人の丁々発止の演技の裏には、そんなことがあったんですね。

ドラマの中の「里見先生」に対するさまざまな反応

山本 ほかにはこんな経験もあります。福岡での文化講演会で話し終えたところ、客席から着物姿のおばあさんがチョコチョコと出てきて、演壇の前に膝を落とし、「先生、私を診てください。どうしても先生に診ていただきたくて、直方（のおがた）から来ました」と、床に頭をこすりつけたのです。

その真剣さに、帰りかけていた人たちも一瞬静まりかえり、その場を見守っていました。そして「すみません、私は医師ではないですよ」と言う僕に、「そんなこと言わずに、どうか先生、私を診てください」と涙しているのです。

僕は主催者に病院の紹介を頼みながら、「ありがとう、おばあさん。そんなに一生懸命ドラマを見てくださって、役者冥利につきます。これからは一層真剣に演じます」と心の中で手を合わせ、ともに涙していました。

ところが、それから1カ月ほど過ぎた頃でしょうか。今度は、東京女子医大病院（東京・新宿）のそばにあったフジテレビ前の、一膳飯屋で昼を迎えたときのことです。

美人の、女医さんとおぼしき方とその仲間との相席で、食事がくるまでなんとなく言葉を交わしていました。

「テレビ拝見してます」

「ありがとう。面白いですか？」

「面白くて、下宿までタクシーを飛ばして見ています」

と言ってくれたのですが、そこからがすごかった。

朝田 その女性は何と？

山本 「私は外科医ですけど、先生のような偽善的な医師は嫌いです。先生のように検査、検査では、患者の多い大きな病院では務まりません。財前先生のように患者のレントゲンを見て即断して先へ進まなければ、大病院の患者はさばけないんです。

里見先生がいい人であることはわかりますけど、私は医師として支持しません」と言い放ったんです。

そして「お先に」と注文したカレーをさっさと食べて、「失礼しました」と白衣を翻して去っていきました。僕は呆然と見送りました。

朝田 ドラマチックですね。おそらくその方は、「技術派」の医師だったのでしょう。症状や病状を現象として捉えて、技術をもってその解決を迅速に行う。それが最善である、と。

先ほどお話しした、患者さんが医師に求める2つのことを、これほどわかりやすく視覚化される経験は、本物の医師でも滅多にあることではありません。良い経験をされて、ますます医師役が身についたと思います。

一方で學さんは、患者としてもいろいろな病気を経験されていますね。

自分の病気の話をすることも意味があるのかな





山本 最初の胃がんは3分の2を切除、次は前立腺がんでホルモン治療、幻視症状から先生の診断による軽度認知障害（MCI）ですから、「国民的病（やまい）」を順番に経験しています。

僕は病気を売り物にしたくはないので、今のあり方に「これでいいのか」という葛藤はあります。

でも、「學さんが言ってるんだから」と家族に説得されて認知症であると認めるようになった、「學さんもやってるんだから」とリハビリを始めた、なんて話を耳にすると、自分のことを話す意味もあるのかな、とも思います。

朝田 実際に体験された方が前を向き、同じ立場の方々に向けて思いきりよく話しかけておられる姿には、私も深く敬意を抱いております。

（山本 學 ： 俳優）

（朝田 隆 ： メモリークリニックお茶の水理事長・院長）