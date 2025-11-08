お散歩中に大きい車が通ったら、ワンコが想像以上に怖がって…？予想外の行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で57万回を超えて表示され、2.8万件のいいねが寄せられています。

ワンコが大きい車にビビりまくり！

Xアカウント「isobe0912」に投稿されたのは、柴犬の「いそべ」君がお散歩をしていた時の出来事です。いそべ君と飼い主さんがトコトコと歩いていたら、途中で大きな車が通ったそう。いそべ君は怖がりなので、道路の端に避けるかと思いきや…？

ただ端っこに避けるだけでは安心できなかったようで、なんと道路脇の斜面の中腹まで登ってしまったとか！想像以上にビビりまくりな姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

そんなに必死に逃げなくても…とは思いますが、全力で安全確保に努めるのは大切なことです。今後もいそべ君には大げさなくらい危機管理をしながら、安全第一でお散歩を楽しんでいただきたいですね。

この投稿には「かわいい」「危機管理能力が高め」「崖にいるやぎ？ひつじ？みたい」といったコメントが寄せられています。

安心している時も可愛い

ビビりな一面があるいそべ君ですが、安心して過ごしている時には無防備な姿を見せてくれることも多いとか。気持ち良さそうに眠っている姿や満開の笑顔、舌をペロッと出しながら甘えている姿などなど…。いそべ君の可愛くて愛おしい姿に、飼い主さんはいつもメロメロになっているそうですよ。

これからもいそべ君はその愛くるしさで、飼い主さんをはじめとする多くの人を魅了し続けてくれることでしょう。

