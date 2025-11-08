昨夏にリールからマンチェスター・ユナイテッドへと移籍した19歳のDFレニー・ヨロには、マンUの他にも複数クラブが関心を示していた。その中にはレアル・マドリードもあったが、ヨロはマンUへ加入することになった。



ただ、マンUは昨季リーグで15位に沈むなど苦しいシーズンを送ることに。現在もプレミアリーグの優勝争いに加わっているとは言えず、ヨロのマンU移籍が正しかったのか疑問もあるだろう。





それでもヨロはマンU入りを後悔していない。『ESPN』によると、ヨロはここから良くなると前向きだ。「僕はユナイテッドを選んだけど、本当に嬉しいよ。昨季の結果を受け、一部の人がネガティブなことについて話していたことは知っている。そういう人の気持ちも分かるけど、これは僕のキャリアだ。自分のことは分かっているし、今後もっと良くなるだろう。昨季も後悔とかそういう感情は一度もなかった。時には悪いシーズンになることもある。でもここはトップクラブだから、それに疑問はないよ。加入前からクラブの計画は分かっていた。もちろん初年度を15位で終えたのは期待通りではない。それは課題だ」今季はまず欧州カップ戦出場権を確保したいところだが、どこまで順位を上げられるだろうか。