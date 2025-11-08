ここまでプレミアリーグ開幕から10試合を戦い、僅か3失点に抑えているアーセナル。その中でもウィリアム・サリバ&ガブリエウ・マガリャンイスのセンターバックコンビが称賛される機会が多いが、今季開幕直後にはサリバが負傷離脱していた期間があった。



その穴を埋めたのがバレンシアから獲得されたDFクリスティアン・モスケラだ。今季のスタートダッシュ成功にはモスケラの頑張りも欠かせず、モスケラの能力はアーセナルサポーターを驚かせることになった。





クラブ公式によると、モスケラもこんなに早くチームに馴染めるとは予想していなかったと語っている。「クラブに加入できて嬉しいよ。最初の数ヶ月から本当に素晴らしい経験をさせてもらっている。こんなに早く適応し、ハッピーになれるとは思っていなかった。スペインで暮らしてきたから、チームメイトにスペイン語を話せる人が多くいるのは助かっているんだ。もちろんスペイン語を話せないチームメイトにも助けられているけどね。ここには素晴らしい人が集まっているよ。全員がチームに貢献しているからこそ、新戦力もチームに素早く溶け込めるのだと思う」モスケラはチームの頼れる控えセンターバックになっていて、モスケラの加入で最終ラインの層はさらに厚くなった。サリバ離脱期間に勝ち点を落とさなかったことが現在首位に立てている理由であり、モスケラの加入は当たりだったと言える。