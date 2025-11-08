º£¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ê¤é¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥¨¥ó¥Ò¥¤é¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¤Ï2026WÇÕÀï¤¦¥»¥ì¥½¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤«
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ïº£·î15Æü¤Ë¥»¥Í¥¬¥ë¡¢18Æü¤Ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3Æü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Á°Àþ¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ä¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼FW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡¢¥¼¥Ë¥ÈFW¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Øas¡Ù¤Ï¾¤½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë1ÅÙÂåÉ½¾¤½¸¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½ÀïºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢¤â¤¦2Ç¯È¾Á°¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤àÁª¼ê¤À¤¬¡¢º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÆ±¤¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¨¥ó¥Ò¥¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£µ¨¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÊý¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤â¥»¥ì¥½¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£