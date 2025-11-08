米大リーグが７日（日本時間８日）、ア・リーグのシルバースラッガー賞を発表した。

両打ち史上最多６０本塁打を放ち、打点との２冠王に輝いたＣ・ローリー捕手が初受賞。一塁ではリーグ王者ブルージェイズの主砲Ｖ・ゲレロを破り、新人のカーツが初受賞した。首位打者のＡ・ジャッジは５度目の選出となった。

【ア・リーグ】

▼捕手

Ｃ・ローリー（マリナーズ）初受賞＝打率・２４７、本塁打６０、打点１２５

▼一塁手

Ｎ・カーツ（アスレチックス）初受賞＝打率・２９０、本塁打３６、打点８６

▼二塁手

Ｊ・チザム（ヤンキース）初受賞＝打率・２４２、本塁打３１、打点８０

▼三塁手

Ｊ・ラミレス（ガーディアンズ）６度目＝打率・２８３、本塁打３０、打点８５

▼遊撃手

Ｒ・ウィット（ロイヤルズ）２度目＝打率・２９５、本塁打２３、打点８８

▼外野手

Ａ・ジャッジ（ヤンキース）５度目＝打率・３３１、本塁打５３、打点１１４

Ｂ・バクストン（ツインズ）初受賞＝打率・２６４、本塁打３５、打点８３

Ｒ・グリーン（タイガース）初受賞＝打率・２５８、本塁打３６、打点１１１

▼ＤＨ

Ｇ・スプリンガー（ブルージェイズ）３度目＝打率・３０９、本塁打３２、打点８４

▼ユーティリティ

Ｚ・マッキンストリー（タイガース）初受賞＝打率・２５９、本塁打１２、打点４９

▼チーム

ヤンキース