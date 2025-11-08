ア・リーグのシルバースラッガー賞発表 ２冠王ローリーが初選出…一塁はブルージェイズのゲレロ落選で大型新人が受賞
米大リーグが７日（日本時間８日）、ア・リーグのシルバースラッガー賞を発表した。
両打ち史上最多６０本塁打を放ち、打点との２冠王に輝いたＣ・ローリー捕手が初受賞。一塁ではリーグ王者ブルージェイズの主砲Ｖ・ゲレロを破り、新人のカーツが初受賞した。首位打者のＡ・ジャッジは５度目の選出となった。
【ア・リーグ】
▼捕手
Ｃ・ローリー（マリナーズ）初受賞＝打率・２４７、本塁打６０、打点１２５
▼一塁手
Ｎ・カーツ（アスレチックス）初受賞＝打率・２９０、本塁打３６、打点８６
▼二塁手
Ｊ・チザム（ヤンキース）初受賞＝打率・２４２、本塁打３１、打点８０
▼三塁手
Ｊ・ラミレス（ガーディアンズ）６度目＝打率・２８３、本塁打３０、打点８５
▼遊撃手
Ｒ・ウィット（ロイヤルズ）２度目＝打率・２９５、本塁打２３、打点８８
▼外野手
Ａ・ジャッジ（ヤンキース）５度目＝打率・３３１、本塁打５３、打点１１４
Ｂ・バクストン（ツインズ）初受賞＝打率・２６４、本塁打３５、打点８３
Ｒ・グリーン（タイガース）初受賞＝打率・２５８、本塁打３６、打点１１１
▼ＤＨ
Ｇ・スプリンガー（ブルージェイズ）３度目＝打率・３０９、本塁打３２、打点８４
▼ユーティリティ
Ｚ・マッキンストリー（タイガース）初受賞＝打率・２５９、本塁打１２、打点４９
▼チーム
ヤンキース