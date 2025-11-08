信頼度が高い「プロアイドル」ランキング！ 2位「山田涼介」、1位は？
Oshicocoは、InstagramフォロワーやLINE登録者を中心とした推し活層を対象に、2025年に夢中になった「推し」に関するインターネット調査を実施し、『推し・オブ・ザ・イヤー2025』の一環として結果を発表。調査は2025年10月1〜17日の期間で実施されました。
本記事では、日々の姿勢やプロ意識の高さがファンから評価されている「信頼度高め！プロアイドル」ランキングを紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位は山田涼介さんでした。Hey! Say! JUMPの一員として圧倒的な人気を誇りつつ、俳優としても目覚ましい活躍を見せる存在です。
2007年のデビュー以来、第一線を走り続け、ラブストーリーからサスペンスまで幅広い作品で確かな演技力を披露。「第39回日本アカデミー賞」では新人俳優賞を受賞し、実力派俳優としての地位を確立しました。
端正な顔立ちと多彩な表現力を武器に、どんな役にも自然に溶け込む“カメレオン俳優”として進化を続けています。
1位はSnow Manの阿部亮平さん。グループ活動に加え、知性派アイドルとして注目を集めています。
上智大学大学院を修了し、難関の気象予報士試験にも合格している彼は、ジャニーズ事務所で初めて大学院を修了した人物です。頭の回転の速さを活かし、『ジャニーズクイズ部』のリーダーとしても活躍。
また、『Live News イット！』でSDGsスペシャルキャスターを務めるなど、気象予報士の資格も活かした新しい形のアイドルの道を切り開いています。
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
本記事では、日々の姿勢やプロ意識の高さがファンから評価されている「信頼度高め！プロアイドル」ランキングを紹介します。
2位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）
2位は山田涼介さんでした。Hey! Say! JUMPの一員として圧倒的な人気を誇りつつ、俳優としても目覚ましい活躍を見せる存在です。
2007年のデビュー以来、第一線を走り続け、ラブストーリーからサスペンスまで幅広い作品で確かな演技力を披露。「第39回日本アカデミー賞」では新人俳優賞を受賞し、実力派俳優としての地位を確立しました。
端正な顔立ちと多彩な表現力を武器に、どんな役にも自然に溶け込む“カメレオン俳優”として進化を続けています。
1位：阿部亮平（Snow Man）
1位はSnow Manの阿部亮平さん。グループ活動に加え、知性派アイドルとして注目を集めています。
上智大学大学院を修了し、難関の気象予報士試験にも合格している彼は、ジャニーズ事務所で初めて大学院を修了した人物です。頭の回転の速さを活かし、『ジャニーズクイズ部』のリーダーとしても活躍。
また、『Live News イット！』でSDGsスペシャルキャスターを務めるなど、気象予報士の資格も活かした新しい形のアイドルの道を切り開いています。
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)