長崎 ハウステンボス“ミッフィーのアフタヌーンティー”が贅沢！ 本格スイーツが冬のひと時を彩る＜取材レポ＞
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、11月7日（金）〜2026 年1月5日（月）の期間、“ホテルアムステルダム”を中心とした場内にて、ワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE（ディック・ブルーナ テーブル）」とコラボレーションした企画を実施。期間限定のコラボグルメやグッズを展開しています。今回クランクイン！トレンドは、「ディック・ブルーナ」の世界観が詰まった本企画を取材し、コラボグルメやグッズを実際にチェックしてきました！
【写真】ワンハンドスイーツが豪華に変身！ 「ミッフィーのチーズケーキバープレート」もかわいい
■特別なクリスマス体験をかなえる
まずは、ホテルアムステルダム内の「ア クールベールカフェ」へ。さっそく中に入ると、“ハウステンボス×冬らしさ”をキーワードにセレクトされた、ディック・ブルーナのイラストが店内の随所に施されており、取材陣から「かわいい！」という声が聞こえてきました。
上段にクリスマスのモチーフをイメージしたスイーツ、下段にテリーヌなどクリスマスらしいセイボリーを並べた「ミッフィーのクリスマスアフタヌーンティー」は、前日15時00分までの事前予約制で、当日13時00分〜16時00分まで提供可能な期間限定メニュー。
今回筆者はブッシュドノエルを試食させてもらったのですが、スポンジのふんわりとした食感やチョコレートクリームの芳醇な香りが本格的で、プチサイズでありながら贅沢な気分を存分に味わうことができました。目に入るミッフィーの特性コラボプレートやティーセットもかわいらしく、心がホッと癒されます。
また、「ディック・ブルーナ テーブル」で人気のチーズケーキバーをホテルパティシエが上品にアレンジした「ミッフィーのチーズケーキバープレート」は、濃厚でなめらかなくちどけのチーズケーキバーと爽やかなソースが相性抜群！ チーズケーキバーをそのまま食べたり、フルーツやソースで味変したり、自分好みの食べ方を見つけたくなる一品でした。
さらに、ハウステンボスのシンボルタワー“ドムトールン”からミッフィーがのぞくコラボロゴをあしらった限定グッズもラインナップ。クリア素材の「アクリルスタンド」は、場内の景色を背景に撮影すれば素敵な1枚に仕上がりそうなほか、A4が入る大容量の「トートバッグ」など日常使いにぴったりなグッズも注目です。
■限定ワインやカクテルが味わえる大人のひと時
さらに、ホテルアムステルダム内のバー「オークラウンジ」では、「ディック・ブルーナ」の“ブラック・ベア”のイラストやグッズが散りばめられた空間で、「ディック・ブルーナ テーブル」限定のワインやカクテルをたしなむことが可能。
ブラック・ベアのグラスで提供される「ルージュセレナーデ」は、爽やかな甘みに、オレンジとミントが華やかさをプラスする1杯で、カフェとは異なる大人のひと時を楽しむことができます。
毎年人気を集める冬のハウステンボス。今年は「ディック・ブルーナ」の世界観が思い出により彩りを加えることでしょう。
