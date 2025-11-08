¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾ÞÈ¯É½¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¡¡60È¯ÃË¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï½éÁª½Ð
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤òÈ¯É½¡£ÂÇÎ¨¡¦331¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢125ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î24Ç¯¤Ö¤êÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë3¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡Ê36¡Ë¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÉôÌç¤ÇÁª½Ð¡£²áµî¤Ë¤Ï³°Ìî¼ê¤Ç17¡¢19Ç¯¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¿Í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä°ìÎÝ¼ê¡Ê22¡Ë¤é6¿Í¤¬½éÁª½Ð¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»°ÎÝ¼ê¡Ê33¡Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾ÞÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¿ô»ú¤Ï²ó¿ô¡Ë¡£
¡Ú°ìÎÝ¡Û¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡117»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦290¡¢36ËÜÎÝÂÇ¡¢86ÂÇÅÀ¡¢2ÅðÎÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÆóÎÝ¡Û¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥à¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡130»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦242¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¡¢31ÅðÎÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú»°ÎÝ¡Û¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¦
¡¡¡¡¡¡¡¡158»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦283¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢85ÂÇÅÀ¡¢44ÅðÎÝ
¡ÚÍ··â¡Û¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¢
¡¡¡¡¡¡¡¡157»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦295¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢88ÂÇÅÀ¡¢38ÅðÎÝ
¡Ú³°Ìî¡Û¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡126»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦264¡¢35ËÜÎÝÂÇ¡¢83ÂÇÅÀ¡¢24ÅðÎÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¥
¡¡¡¡¡¡¡¡152»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦331¡¢53ËÜÎÝÂÇ¡¢114ÂÇÅÀ¡¢12ÅðÎÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡157»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦258¡¢36ËÜÎÝÂÇ¡¢111ÂÇÅÀ¡¢2ÅðÎÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÊá¼ê¡Û¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡159»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦247¡¢60ËÜÎÝÂÇ¡¢125ÂÇÅÀ¡¢14ÅðÎÝ
¡ÚDH¡Û¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë£
¡¡¡¡¡¡140»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦309¡¢32ËÜÎÝÂÇ¡¢84ÂÇÅÀ¡¢18ÅðÎÝ
¡Ú¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡Û¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡144»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦259¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡¢19ÅðÎÝ
¡Ú¥Á¡¼¥à¡Û¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹
¡¡¢¦¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡¡80Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÅêÉ¼¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÎòÂåºÇÂ¿¼õ¾Þ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿762ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î12ÅÙ¤Ç¡¢DHÉôÌç¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»541ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î7ÅÙ¤¬ºÇÂ¿¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ÎÂ¾¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£