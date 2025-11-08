48歳・佐田真由美、“カルバン・クライン”のお気に入りコートでシックな大人コーデを披露「どこでも素敵なランウェイになりますね」
モデルの佐田真由美（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りアイテムを取り入れた「#さだまゆコーデ」を披露した。
【動画】“カルバン・クライン”のお気に入りコートでシックな大人コーデを披露した佐田真由美
動画をアップし、「お気に入り」だという“カルバン・クライン”のグレーコートに上下デニムを合わせたコーディネートを紹介。「動きがしなやかになるコートって好き！」と話す佐田は、動画でも動きを見せてお気に入りのコートをアピールしている。
「ワンピースやジャケットにも合うんだろうな！コーデ楽しみ！」とワクワクした様子に、ファンからは「美女発見」「どこでも素敵なランウェイになりますね」とコメントが寄せられている。
【動画】“カルバン・クライン”のお気に入りコートでシックな大人コーデを披露した佐田真由美
動画をアップし、「お気に入り」だという“カルバン・クライン”のグレーコートに上下デニムを合わせたコーディネートを紹介。「動きがしなやかになるコートって好き！」と話す佐田は、動画でも動きを見せてお気に入りのコートをアピールしている。
「ワンピースやジャケットにも合うんだろうな！コーデ楽しみ！」とワクワクした様子に、ファンからは「美女発見」「どこでも素敵なランウェイになりますね」とコメントが寄せられている。