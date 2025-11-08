今オフにヤクルトからメジャー挑戦を目指している村上宗隆内野手（２５）が８日にポスティングシステム申請を行うと同公式サイトなど複数の米メディアが報じた。

米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、米東部時間で８日午前８時（日本時間８日午後１０時）に始まり、４５日間の交渉期限は１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）に締め切られる。「村上の契約は１億ドル（約１５３億円）規模に達すると予想され、ポスティング料だけでも約１６９０万ドル（約２５億９０００万円）となる見込み」と伝えた。

同局は「彼は今オフ、アジアからＭＬＢに挑戦する有望選手たちの中でも“最大の目玉”とされている。２５歳という若さと将来性を考えれば、彼のＦＡ市場は大きな盛り上がりを見せるだろう」とした。

ＭＬＢ公式サイトによると、ヤンキース、メッツ、マリナーズ、フィリーズ、ジャイアンツ、レッドソックスなどが関心を寄せているといい、複数球団による争奪戦は必至。「村上ほどのパワーを備えた日本人打者は松井秀喜以来、２０年以上ぶりだと言われる」とし、「今オフの一塁、三塁、ＤＨの市場には、シュワバー（フィリーズ）、ブレグマン（レッドソックス）、アロンソ（メッツ）、スアレス（マリナーズ）、ネーラー（マリナーズ）らが並ぶが、もし各球団がこれらの選手に高額契約を提示できない場合、村上は有力なオプションとなる可能性が高い」と伝えた。

この日までに同サイトは村上の移籍先候補として１位マリナーズ（４６％）、２位ドジャース（２８％）、３位ヤンキース（９％）としていたが、２位のドジャースは６日（同７日）に三塁のマンシーと再契約したことを発表し、村上獲得の可能性はやや薄まっている。