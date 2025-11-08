初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー［２０周年記念大会」にプロレスリング・ノアの藤田和之とフリーのケンドー・カシンが参戦することを発表した。

カシンは「参戦にあたってはひとつだけ条件がある。この試合は現時点で現役最後の試合となる」と明かし「そこで平井代表、あなたの歌をもう一度聴きたい。『壊れかけのＲａｄｉｏ』を最後にもう一度聴きたい…」と平井丈雅代表へ要求した。

また、出場決定選手として間下隼人、船木誠勝、関根“シュレック”秀樹、ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅの参戦も発表された。

大会まで残り１か月を切り決定した試合は２試合のみ。今後、カード発表でさらなるビッグサプライズが期待される。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典