１２・４「ＳＳＰＷ」参戦する藤田和之（左端）とケンドー・カシン

写真拡大

　初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７　ーＴＨＥ　２０ｔｈ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー［２０周年記念大会」にプロレスリング・ノアの藤田和之とフリーのケンドー・カシンが参戦することを発表した。

　カシンは「参戦にあたってはひとつだけ条件がある。この試合は現時点で現役最後の試合となる」と明かし「そこで平井代表、あなたの歌をもう一度聴きたい。『壊れかけのＲａｄｉｏ』を最後にもう一度聴きたい…」と平井丈雅代表へ要求した。

　また、出場決定選手として間下隼人、船木誠勝、関根“シュレック”秀樹、ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅの参戦も発表された。

　大会まで残り１か月を切り決定した試合は２試合のみ。今後、カード発表でさらなるビッグサプライズが期待される。

　◆１２・４後楽園決定済みカード

　▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合　６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志　ｖｓ　村上和成、高橋“人喰い”義生

　▼６人タッグマッチ　３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ　ｖｓ　日高郁人、政宗、阿部史典

　