押し引きの判断が光り、見事に勝ち星を掴み取った。「大和証券Mリーグ2025-26」11月7日の第2試合、赤坂ドリブンズからは渡辺太（最高位戦）が登板。ここ最近、低迷していたチームに価値ある1勝をもたらした。

【映像】太、超ヒリヒリのオーラスを制す瞬間

この試合は東家から渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、渡辺、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の並びでスタート。大きなアガリが飛び出たのは東3局、日向がリーチ・ツモ・タンヤオ・裏1の8000点（＋1000点）の加点に成功。続く東4局では浅井が白・対々和・三暗刻の12000点（＋1000点）を奪取しトップ目に立った。

しかし東4局1本場から渡辺がジリジリと浅井を追い詰めていく。柴田からロンアガリを決めて5500点の加点に成功すると、南2局では、残り1枚となった7筒をしっかりツモり6000点を奪取、トップ目の浅井に7800点差まで迫った。そして南3局で渡辺はツモ・七対子・赤2・ドラ2の12000点と大きなアガリを決めてトップ目に立ち、オーラスでは浅井とのバトルがぼっ発。渡辺がしっかりと押し切って浅井からロンアガリし、対局は終了した。解説の石橋伸洋（最高位戦）は「流石ですね、この辺りの押し引きの判断は」と渡辺の勝ちっぷりに称賛の声を上げた。

インタビューに応じた渡辺は「めちゃくちゃうれしいです。最後どうなることかと思ったので」とほっと胸を撫で下ろした。ドリブンズは前日6日に逆連対、1試合目の鈴木たろう（最高位戦）も3着に沈んだ。苦しい中で渡辺は結果を出したわけだが、「ここで空気を変えたいと思っていました」と試合前の心境を明かした。

これで個人3勝目。最後に渡辺は「1戦目のたろうさんは苦しいところから3着を持ち帰ってくれたので、ここはなんとかしてプラスして、流れを変えたいと思っていたのでトップが取れてうれしいです。またプラスを積み重ねられるように頑張っていきます！」と今後の活躍をドリブラーに誓った。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）4万6100点/＋66.1

2着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）3万3200点/＋13.2

3着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）1万8400点/▲21.6

4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）2300点/▲57.7

【11月7日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋438.4（36/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋292.0（36/120）

3位 BEAST X ＋180.9（38/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋92.9（36/120）

5位 渋谷ABEMAS ＋17.0（38/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲76.4（40/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲94.3（34/120）

8位 TEAM雷電 ▲122.8（36/120）

9位 EARTH JETS ▲253.7（38/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲474.0（36/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）