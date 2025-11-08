真矢ミキ、“秋の味覚たっぷり”な手作りクリームソース煮を披露「白ワインに良く合います」
俳優の真矢ミキ（61）が7日、自身のインスタグラムを更新。“秋香る”温かい手料理を披露した。
【写真】「白ワインに良く合います」真矢ミキが披露した“秋の味覚たっぷり”手作りクリームソース煮
「秋も深まりに、次第ときのこなど秋の豊作を体が求めているような今日この頃、Uber eatsでいんじゃない?!をぐっと我慢して昨夜は鶏の胸肉ときのこのクリームソース煮とあいなりました」と、デリバリーしたい気持ちを抑え自炊したことを報告。
具がごろっと入った出来上がりを披露し、「生クリームがきれていたので豆乳、牛乳にバターをほんのり効かせての代用なので少しシャバシャバしていますが、キーンと冷えた白ワインに良く合います」と満足そうに感想をつづった。
そのほか投稿では、最近参加したイベントの感想や、自身に生まれてすぐに亡くなったきょうだいがいたことが判明した出来事など、赤裸々に近況を明かしている。
