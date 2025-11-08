週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月7日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,309銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <3928> マイネット 東証Ｓ 237倍 ( 6,170) 272 ( +20.4 ) 人工知能関連
２. <6548> 旅工房 東証Ｇ 50.0倍 ( 3,503) 164 ( +20.6 )
３. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 36.9倍 ( 2,248) 525 ( +12.9 )
４. <9242> メディア総研 東証Ｇ 30.1倍 ( 241) 2037 ( +29.4 )
５. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 21.6倍 ( 9,367) 538 ( +36.9 ) 人工知能関連
６. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 17.8倍 ( 160) 710 ( +5.7 ) 人工知能関連
７. <3223> ＳＬＤ 東証Ｓ 16.6倍 ( 133) 1149 ( +15.5 )
８. <3077> ホリイフード 東証Ｓ 13.3倍 ( 1,078) 605 ( +71.4 )
９. <7524> マルシェ 東証Ｓ 12.8倍 ( 243) 195 ( -3.0 )
10. <6217> 津田駒 東証Ｓ 12.1倍 ( 193) 336 ( -1.8 )
11. <6138> ダイジェト 東証Ｓ 10.1倍 ( 172) 894 ( -16.6 )
12. <7940> ウェーブＨＤ 東証Ｓ 10.0倍 ( 1,564) 1090 ( +52.9 )
13. <7506> ハウスローゼ 東証Ｓ 9.3倍 ( 93) 1370 ( -1.3 )
14. <4242> タカギセイコ 東証Ｓ 8.4倍 ( 76) 1633 ( +16.8 )
15. <6927> ヘリオスＴＨ 東証Ｓ 8.0倍 ( 988) 965 ( +11.2 )
16. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ 7.7倍 ( 741) 373 ( +13.4 ) 半導体関連
17. <1381> アクシーズ 東証Ｓ 7.4倍 ( 96) 3840 ( +19.3 )
18. <4957> ヤスハラケミ 東証Ｓ 7.3倍 ( 182) 1381 ( +20.8 )
19. <9206> ＳＦＪ 東証Ｓ 7.0倍 ( 105) 2056 ( -11.8 )
20. <3563> Ｆ＆ＬＣ 東証Ｐ 6.9倍 (24,513) 8018 ( +6.7 ) JPX日経400採用
21. <4642> オリジナル設 東証Ｓ 6.8倍 ( 190) 1522 ( -10.7 ) 下水道関連
22. <5367> ニッカトー 東証Ｓ 6.6倍 ( 145) 584 ( +5.2 ) 半導体製造装置関連
23. <3566> ユニネク 東証Ｇ 6.4倍 ( 178) 675 ( +8.9 )
24. <3908> コラボス 東証Ｇ 6.3倍 ( 332) 309 ( -7.5 ) 人工知能関連
25. <7722> 国際計測 東証Ｓ 6.2倍 ( 324) 712 ( +8.7 )
26. <8018> 三共興 東証Ｓ 6.1倍 ( 960) 684 ( +1.3 )
27. <4826> ＣＩＪ 東証Ｐ 5.8倍 ( 1,875) 546 ( +14.0 ) 人工知能関連
28. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 5.8倍 ( 295) 290 ( +7.8 )
29. <3744> サイオス 東証Ｓ 5.7倍 ( 902) 555 ( +18.1 ) 人工知能関連
30. <7709> クボテック 東証Ｓ 5.6倍 ( 203) 191 ( -1.5 )
31. <5261> リソル 東証Ｐ 5.6倍 ( 124) 5830 ( +8.2 )
32. <7092> ＦＦＪ 東証Ｐ 5.6倍 ( 1,033) 2200 ( +22.8 )
33. <5237> ノザワ 東証Ｓ 5.4倍 ( 98) 1010 ( -0.5 )
34. <5994> ファインシン 東証Ｓ 5.1倍 ( 1,188) 1747 ( +16.5 )
35. <7372> デコルテＨＤ 東証Ｇ 5.1倍 ( 241) 365 ( -21.5 )
36. <4875> メディシノバ 東証Ｓ 5.0倍 ( 2,254) 232 ( +2.2 )
37. <6994> 指月電 東証Ｓ 4.9倍 ( 1,933) 726 ( +21.0 ) 電気自動車関連
38. <9906> 藤井産業 東証Ｓ 4.8倍 ( 125) 3710 ( +1.0 )
39. <2837> ＧＸ中小日株 東証Ｅ 4.7倍 ( 177) 2890 ( -1.6 )
40. <5940> 不二サッシ 東証Ｓ 4.6倍 ( 330) 844 ( +6.0 )
41. <6809> ＴＯＡ 東証Ｐ 4.5倍 ( 1,328) 1705 ( +34.8 )
42. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 4.5倍 ( 1,637) 44 ( +10.0 ) 防衛関連
43. <3698> ＣＲＩ 東証Ｇ 4.3倍 ( 387) 1099 ( -14.5 ) 人工知能関連
44. <5243> ノート 東証Ｇ 4.2倍 ( 3,988) 1527 ( +17.6 ) 人工知能関連
45. <7883> サンメッセ 東証Ｓ 4.2倍 ( 165) 350 ( -2.2 )
46. <3192> 白鳩 東証Ｓ 4.2倍 ( 80) 255 ( +4.5 )
47. <8111> ゴルドウイン 東証Ｐ 4.2倍 ( 5,256) 2961.5 ( +16.1 ) JPX日経400採用
48. <6754> アンリツ 東証Ｐ 4.2倍 (12,428) 2243 ( -1.9 ) データセンター関連
49. <5284> ヤマウＨＤ 東証Ｓ 4.2倍 ( 154) 2320 ( -7.3 )
50. <2510> 野村国内債券 東証Ｅ 4.2倍 ( 320) 857.1 ( -0.2 )
株探ニュース