　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,309銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <3928> マイネット　　東証Ｓ　　237倍 ( 6,170) 　　272　( +20.4 )　 人工知能関連
２. <6548> 旅工房　　　　東証Ｇ 　50.0倍 ( 3,503) 　　164　( +20.6 )　
３. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ 　36.9倍 ( 2,248) 　　525　( +12.9 )　
４. <9242> メディア総研　東証Ｇ 　30.1倍 ( 　241)　　2037　( +29.4 )　
５. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ 　21.6倍 ( 9,367) 　　538　( +36.9 )　 人工知能関連
６. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ 　17.8倍 ( 　160) 　　710　(　+5.7 )　 人工知能関連
７. <3223> ＳＬＤ　　　　東証Ｓ 　16.6倍 ( 　133)　　1149　( +15.5 )　
８. <3077> ホリイフード　東証Ｓ 　13.3倍 ( 1,078) 　　605　( +71.4 )　
９. <7524> マルシェ　　　東証Ｓ 　12.8倍 ( 　243) 　　195　(　-3.0 )　
10. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ 　12.1倍 ( 　193) 　　336　(　-1.8 )　
11. <6138> ダイジェト　　東証Ｓ 　10.1倍 ( 　172) 　　894　( -16.6 )　
12. <7940> ウェーブＨＤ　東証Ｓ 　10.0倍 ( 1,564)　　1090　( +52.9 )　
13. <7506> ハウスローゼ　東証Ｓ　　9.3倍 (　　93)　　1370　(　-1.3 )　
14. <4242> タカギセイコ　東証Ｓ　　8.4倍 (　　76)　　1633　( +16.8 )　
15. <6927> ヘリオスＴＨ　東証Ｓ　　8.0倍 ( 　988) 　　965　( +11.2 )　
16. <6840> ＡＫＩＢＡ　　東証Ｓ　　7.7倍 ( 　741) 　　373　( +13.4 )　 半導体関連
17. <1381> アクシーズ　　東証Ｓ　　7.4倍 (　　96)　　3840　( +19.3 )　
18. <4957> ヤスハラケミ　東証Ｓ　　7.3倍 ( 　182)　　1381　( +20.8 )　
19. <9206> ＳＦＪ　　　　東証Ｓ　　7.0倍 ( 　105)　　2056　( -11.8 )　
20. <3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東証Ｐ　　6.9倍 (24,513)　　8018　(　+6.7 )　 JPX日経400採用
21. <4642> オリジナル設　東証Ｓ　　6.8倍 ( 　190)　　1522　( -10.7 )　 下水道関連
22. <5367> ニッカトー　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　145) 　　584　(　+5.2 )　 半導体製造装置関連
23. <3566> ユニネク　　　東証Ｇ　　6.4倍 ( 　178) 　　675　(　+8.9 )　
24. <3908> コラボス　　　東証Ｇ　　6.3倍 ( 　332) 　　309　(　-7.5 )　 人工知能関連
25. <7722> 国際計測　　　東証Ｓ　　6.2倍 ( 　324) 　　712　(　+8.7 )　
26. <8018> 三共興　　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　960) 　　684　(　+1.3 )　
27. <4826> ＣＩＪ　　　　東証Ｐ　　5.8倍 ( 1,875) 　　546　( +14.0 )　 人工知能関連
28. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　5.8倍 ( 　295) 　　290　(　+7.8 )　
29. <3744> サイオス　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　902) 　　555　( +18.1 )　 人工知能関連
30. <7709> クボテック　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　203) 　　191　(　-1.5 )　
31. <5261> リソル　　　　東証Ｐ　　5.6倍 ( 　124)　　5830　(　+8.2 )　
32. <7092> ＦＦＪ　　　　東証Ｐ　　5.6倍 ( 1,033)　　2200　( +22.8 )　
33. <5237> ノザワ　　　　東証Ｓ　　5.4倍 (　　98)　　1010　(　-0.5 )　
34. <5994> ファインシン　東証Ｓ　　5.1倍 ( 1,188)　　1747　( +16.5 )　
35. <7372> デコルテＨＤ　東証Ｇ　　5.1倍 ( 　241) 　　365　( -21.5 )　
36. <4875> メディシノバ　東証Ｓ　　5.0倍 ( 2,254) 　　232　(　+2.2 )　
37. <6994> 指月電　　　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 1,933) 　　726　( +21.0 )　 電気自動車関連
38. <9906> 藤井産業　　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　125)　　3710　(　+1.0 )　
39. <2837> ＧＸ中小日株　東証Ｅ　　4.7倍 ( 　177)　　2890　(　-1.6 )　
40. <5940> 不二サッシ　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　330) 　　844　(　+6.0 )　
41. <6809> ＴＯＡ　　　　東証Ｐ　　4.5倍 ( 1,328)　　1705　( +34.8 )　
42. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 1,637)　　　44　( +10.0 )　 防衛関連
43. <3698> ＣＲＩ　　　　東証Ｇ　　4.3倍 ( 　387)　　1099　( -14.5 )　 人工知能関連
44. <5243> ノート　　　　東証Ｇ　　4.2倍 ( 3,988)　　1527　( +17.6 )　 人工知能関連
45. <7883> サンメッセ　　東証Ｓ　　4.2倍 ( 　165) 　　350　(　-2.2 )　
46. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ　　4.2倍 (　　80) 　　255　(　+4.5 )　
47. <8111> ゴルドウイン　東証Ｐ　　4.2倍 ( 5,256)　2961.5　( +16.1 )　 JPX日経400採用
48. <6754> アンリツ　　　東証Ｐ　　4.2倍 (12,428)　　2243　(　-1.9 )　 データセンター関連
49. <5284> ヤマウＨＤ　　東証Ｓ　　4.2倍 ( 　154)　　2320　(　-7.3 )　
50. <2510> 野村国内債券　東証Ｅ　　4.2倍 ( 　320) 　857.1　(　-0.2 )　

株探ニュース