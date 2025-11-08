

●今週の業種別騰落率ランキング



※11月7日終値の10月31日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 19 業種 値下がり： 14 業種

東証プライム：1610銘柄 値上がり： 789 銘柄 値下がり： 783 銘柄 変わらず他： 38 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. サービス業(0283) +3.27 ＦＦＪ <7092> 、リクルート <6098> 、リソル <5261>

２. 水産・農林業(0251) +3.15 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、ホクト <1379>

３. その他製品(0269) +3.00 フルヤ金属 <7826> 、ミズノ <8022> 、ヤマハ <7951>

４. ガラス・土石(0261) +2.53 日東紡 <3110> 、ガイシ <5333> 、ＡＧＣ <5201>

５. 卸売業(0276) +2.48 第一実 <8059> 、伊藤忠 <8001> 、三井物 <8031>

６. 建設業(0253) +2.47 大末建 <1814> 、大林組 <1802> 、インフロニア <5076>

７. 空運業(0273) +2.46 ＪＡＬ <9201>

８. 電気・ガス(0270) +2.32 東電ＨＤ <9501> 、中国電 <9504> 、東ガス <9531>

９. 不動産業(0282) +2.15 京阪神ビル <8818> 、エスリード <8877> 、菱地所 <8802>

10. 鉱業(0252) +1.77 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

11. 陸運業(0271) +1.66 ＪＲ東海 <9022> 、山九 <9065> 、南海電 <9044>

12. ゴム製品(0260) +1.48 住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 、バンドー <5195>

13. その他金融業(0281) +1.14 イー・ギャラ <8771> 、オリコ <8585> 、ＳＢＩアルヒ <7198>

14. 小売業(0277) +0.72 スクロール <8005> 、パンパシＨＤ <7532> 、パルＨＤ <2726>

15. 医薬品(0258) +0.26 住友ファーマ <4506> 、アステラス <4503> 、中外薬 <4519>

16. 精密機器(0268) +0.09 日本ＭＤＭ <7600> 、メニコン <7780> 、シード <7743>

17. 保険業(0280) +0.08 ＦＰパートナ <7388> 、アニコムＨＤ <8715> 、東京海上 <8766>

18. 石油・石炭(0259) +0.06 ＥＮＥＯＳ <5020>

19. パルプ・紙(0256) +0.01 レンゴー <3941> 、大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865>

20. 繊維製品(0255) -0.07 帝人 <3401> 、小松マテーレ <3580> 、ワコールＨＤ <3591>

21. 食料品(0254) -0.19 味の素 <2802> 、東洋水 <2875> 、プリマ <2281>

22. 証券・商品(0279) -0.28 スパークス <8739> 、アイザワ証Ｇ <8708> 、ジャフコＧ <8595>

23. 銀行業(0278) -0.39 楽天銀 <5838> 、千葉興 <8337> 、いよぎんＨＤ <5830>

24. 倉庫・運輸(0274) -0.45 三井倉ＨＤ <9302> 、トランシティ <9310> 、安田倉 <9324>

25. 輸送用機器(0267) -0.77 新明和 <7224> 、川重 <7012> 、武蔵精密 <7220>

26. 化学(0257) -0.87 ＫＨネオケム <4189> 、旭有機材 <4216> 、稀元素 <4082>

27. 非鉄金属(0263) -1.59 邦チタ <5727> 、リョービ <5851> 、古河電 <5801>

28. 機械(0265) -1.62 カナデビア <7004> 、ヤマシン―Ｆ <6240> 、日製鋼 <5631>

29. 金属製品(0264) -1.77 トーカロ <3433> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、三和ＨＤ <5929>

30. 鉄鋼(0262) -2.04 菱製鋼 <5632> 、中山鋼 <5408> 、新日本電工 <5563>

31. 電気機器(0266) -3.75 ソシオネクス <6526> 、日ケミコン <6997> 、ニチコン <6996>

32. 海運業(0272) -4.08 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>

33. 情報・通信業(0275) -7.14 ＳＢＧ <9984> 、リンクユーＧ <4446> 、アステリア <3853>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

