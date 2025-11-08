週間ランキング【値下がり率】 (11月7日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※11月7日終値の10月31日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6526> ソシオネクス 東証Ｐ -32.0 2375.5 今期営業利益６０％減へ下方修正
２. <5202> 板硝子 東証Ｐ -24.6 436 ４～９月期最終赤字拡大
３. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ -24.5 3065 人工知能関連
４. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ -23.7 1191 今期下方修正
５. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ -21.7 119 ５０万株を上限とする自社株買い発表も好反応限定的
６. <7372> デコルテＨＤ 東証Ｇ -21.5 365
７. <7859> アルメディオ 東証Ｓ -21.3 166 今期一転赤字に下方修正
８. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -20.9 87 仮想通貨関連
９. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ -19.8 21700 米ハイテク株安に端を発した売り仕掛けで波乱展開
10. <7004> カナデビア 東証Ｐ -19.0 927 従来予想から一転営業減益に下方修正
11. <7071> アンビスＨＤ 東証Ｐ -18.5 427 ２６年９月期営業減益へ
12. <7711> 助川電気 東証Ｓ -18.4 6200 半導体製造装置関連
13. <6996> ニチコン 東証Ｐ -18.3 1266 第２四半期営業益１２％減で通期計画進捗率２６％
14. <5729> 日精鉱 東証Ｓ -18.1 10020
15. <5131> リンカーズ 東証Ｇ -17.8 171 人工知能関連
16. <9325> ファイズＨＤ 東証Ｓ -17.5 1006
17. <6240> ヤマシン―Ｆ 東証Ｐ -17.5 629
18. <224A> ＧＸウラン 東証Ｅ -17.4 1618
19. <6088> シグマクシス 東証Ｐ -17.2 725 今期下方修正を嫌気
20. <6963> ローム 東証Ｐ -17.2 2051 上方修正幅が小幅にとどまりネガティブ視
21. <6976> 太陽誘電 東証Ｐ -17.2 3645 業績上方修正も市場想定線で出尽くし感が先行
22. <2802> 味の素 東証Ｐ -17.2 3623 ７～９月期最終利益２８％減で失望売り
23. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ -17.0 205 人工知能関連
24. <6138> ダイジェト 東証Ｓ -16.6 894 7-9月期(2Q)経常は45％減益
25. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ -16.6 468
26. <7014> 名村造 東証Ｓ -16.5 4385 造船関連
27. <2743> ピクセル 東証Ｓ -16.4 102 データセンター関連
28. <7735> スクリン 東証Ｐ -15.9 12350 一部案件の下期ずれ込みで４～９月期最終利益１８％減
29. <3350> メタプラ 東証Ｓ -15.5 415 仮想通貨関連
30. <4784> ＧＭＯインタ 東証Ｐ -15.4 801 生成AI関連
31. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ -15.0 900 データセンター関連
32. <3698> ＣＲＩ 東証Ｇ -14.5 1099 人工知能関連
33. <9514> エフオン 東証Ｓ -14.4 339 7-9月期(1Q)経常は56％減益で着地
34. <6405> 鈴茂器工 東証Ｓ -14.1 1238
35. <3853> アステリア 東証Ｐ -14.0 1270 仮想通貨関連
36. <6806> ヒロセ電 東証Ｐ -14.0 17800 通期業績上方修正もコンセンサス水準には未達
37. <6857> アドテスト 東証Ｐ -13.7 19960 半導体製造装置関連
38. <9082> 大和自 東証Ｓ -13.7 1308
39. <3195> ジェネパ 東証Ｇ -13.6 605
40. <7063> バードマン 東証Ｇ -13.6 153
41. <2998> クリアル 東証Ｇ -13.5 863
42. <5631> 日製鋼 東証Ｐ -13.3 8787 防衛関連
43. <6030> アドベンチャ 東証Ｇ -13.3 2262
44. <1967> ヤマト 東証Ｓ -13.2 1882 下水道関連
45. <3482> ロードスター 東証Ｐ -13.1 2806 １～９月期最終減益
46. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -13.0 510 人工知能関連
47. <5727> 邦チタ 東証Ｐ -12.9 1379 全固体電池関連
48. <9238> バリューＣ 東証Ｇ -12.8 1323
49. <4565> ネクセラ 東証Ｐ -12.8 781 １～９月期営業赤字拡大
50. <7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東証Ｐ -12.8 5498
株探ニュース