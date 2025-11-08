　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※11月7日終値の10月31日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6526> ソシオネクス　東証Ｐ　　-32.0　2375.5　 今期営業利益６０％減へ下方修正
２. <5202> 板硝子　　　　東証Ｐ　　-24.6 　　436　 ４～９月期最終赤字拡大
３. <3914> ＪＩＧＳＡＷ　東証Ｇ　　-24.5　　3065　 人工知能関連
４. <6997> 日ケミコン　　東証Ｐ　　-23.7　　1191　 今期下方修正
５. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　-21.7 　　119　 ５０万株を上限とする自社株買い発表も好反応限定的
６. <7372> デコルテＨＤ　東証Ｇ　　-21.5 　　365　
７. <7859> アルメディオ　東証Ｓ　　-21.3 　　166　 今期一転赤字に下方修正
８. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　-20.9　　　87　 仮想通貨関連
９. <9984> ＳＢＧ　　　　東証Ｐ　　-19.8 　21700　 米ハイテク株安に端を発した売り仕掛けで波乱展開
10. <7004> カナデビア　　東証Ｐ　　-19.0 　　927　 従来予想から一転営業減益に下方修正
11. <7071> アンビスＨＤ　東証Ｐ　　-18.5 　　427　 ２６年９月期営業減益へ
12. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　-18.4　　6200　 半導体製造装置関連
13. <6996> ニチコン　　　東証Ｐ　　-18.3　　1266　 第２四半期営業益１２％減で通期計画進捗率２６％
14. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ　　-18.1 　10020　
15. <5131> リンカーズ　　東証Ｇ　　-17.8 　　171　 人工知能関連
16. <9325> ファイズＨＤ　東証Ｓ　　-17.5　　1006　
17. <6240> ヤマシン―Ｆ　東証Ｐ　　-17.5 　　629　
18. <224A> ＧＸウラン　　東証Ｅ　　-17.4　　1618　
19. <6088> シグマクシス　東証Ｐ　　-17.2 　　725　 今期下方修正を嫌気
20. <6963> ローム　　　　東証Ｐ　　-17.2　　2051　 上方修正幅が小幅にとどまりネガティブ視
21. <6976> 太陽誘電　　　東証Ｐ　　-17.2　　3645　 業績上方修正も市場想定線で出尽くし感が先行
22. <2802> 味の素　　　　東証Ｐ　　-17.2　　3623　 ７～９月期最終利益２８％減で失望売り
23. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ　　-17.0 　　205　 人工知能関連
24. <6138> ダイジェト　　東証Ｓ　　-16.6 　　894　 7-9月期(2Q)経常は45％減益
25. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ　　-16.6 　　468　
26. <7014> 名村造　　　　東証Ｓ　　-16.5　　4385　 造船関連
27. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ　　-16.4 　　102　 データセンター関連
28. <7735> スクリン　　　東証Ｐ　　-15.9 　12350　 一部案件の下期ずれ込みで４～９月期最終利益１８％減
29. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-15.5 　　415　 仮想通貨関連
30. <4784> ＧＭＯインタ　東証Ｐ　　-15.4 　　801　 生成AI関連
31. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ　　-15.0 　　900　 データセンター関連
32. <3698> ＣＲＩ　　　　東証Ｇ　　-14.5　　1099　 人工知能関連
33. <9514> エフオン　　　東証Ｓ　　-14.4 　　339　 7-9月期(1Q)経常は56％減益で着地
34. <6405> 鈴茂器工　　　東証Ｓ　　-14.1　　1238　
35. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　-14.0　　1270　 仮想通貨関連
36. <6806> ヒロセ電　　　東証Ｐ　　-14.0 　17800　 通期業績上方修正もコンセンサス水準には未達
37. <6857> アドテスト　　東証Ｐ　　-13.7 　19960　 半導体製造装置関連
38. <9082> 大和自　　　　東証Ｓ　　-13.7　　1308　
39. <3195> ジェネパ　　　東証Ｇ　　-13.6 　　605　
40. <7063> バードマン　　東証Ｇ　　-13.6 　　153　
41. <2998> クリアル　　　東証Ｇ　　-13.5 　　863　
42. <5631> 日製鋼　　　　東証Ｐ　　-13.3　　8787　 防衛関連
43. <6030> アドベンチャ　東証Ｇ　　-13.3　　2262　
44. <1967> ヤマト　　　　東証Ｓ　　-13.2　　1882　 下水道関連
45. <3482> ロードスター　東証Ｐ　　-13.1　　2806　 １～９月期最終減益
46. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ　　-13.0 　　510　 人工知能関連
47. <5727> 邦チタ　　　　東証Ｐ　　-12.9　　1379　 全固体電池関連
48. <9238> バリューＣ　　東証Ｇ　　-12.8　　1323　
49. <4565> ネクセラ　　　東証Ｐ　　-12.8 　　781　 １～９月期営業赤字拡大
50. <7003> 三井Ｅ＆Ｓ　　東証Ｐ　　-12.8　　5498　

株探ニュース