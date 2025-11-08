　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※11月7日終値の10月31日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3077> ホリイフード　東証Ｓ 　　71.4 　　605　 ２５年１１月末株主から株主優待制度を新設へ
２. <3655> ブレインＰ　　東証Ｐ 　　60.6　　2694　 富士通によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
３. <7940> ウェーブＨＤ　東証Ｓ 　　52.9　　1090　 ＲＥＶＡによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ 　　42.0　　4395　 暗号資産交換業を営むSBI VCトレードと連携
５. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ 　　36.9 　　538　 電子基板の目視検査を自動化するＡＩ搭載製品を販売
６. <6809> ＴＯＡ　　　　東証Ｐ 　　34.8　　1705　 上期決算と配当増額を好感
７. <9242> メディア総研　東証Ｇ 　　29.4　　2037　
８. <7946> 光陽社　　　　東証Ｓ 　　29.0　　2075　
９. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　　27.3　　2899　 仮想通貨関連
10. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ 　　27.2　　2142　 北米事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正
11. <7236> ティラド　　　東証Ｐ 　　25.8　　8790　 ２６年３月期業績予想を一転増益予想へ上方修正し配当予想を増額
12. <7092> ＦＦＪ　　　　東証Ｐ 　　22.8　　2200　 月刊誌で非公開化に関する記事が掲載される
13. <6307> サンセイ　　　東証Ｓ 　　21.3 　　546　 船舶関連好調で４～９月期業績予想を大幅増額
14. <6994> 指月電　　　　東証Ｓ 　　21.0 　　726　 今期は一転最終増益の見通し
15. <4957> ヤスハラケミ　東証Ｓ 　　20.8　　1381　 １株１３８０円でＭＢＯ
16. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　　20.6 　　609　 ＡＩ関連の好業績株で１年１０カ月ぶり６００円台回復が視野に
17. <6548> 旅工房　　　　東証Ｇ 　　20.6 　　164　
18. <5075> アップコン　　名証Ｎ 　　20.5 　　987　
19. <3928> マイネット　　東証Ｓ 　　20.4 　　272　 ２５年１２月期営業益予想を従来の３倍に上方修正
20. <1381> アクシーズ　　東証Ｓ 　　19.3　　3840　 鶏肉相場堅調で９月中間期経常利益３．６倍
21. <3905> データセク　　東証Ｇ 　　19.0　　2293　 人工知能関連
22. <9287> Ｊインフラ　　東証IF 　　18.9 　63500　 みずほリースがＴＯＢ
23. <3744> サイオス　　　東証Ｓ 　　18.1 　　555　 今期業績増額修正と株主優待導入
24. <4598> デルタフライ　東証Ｇ 　　18.1 　　497　 『ＤＦＰ－１０９１７』の臨床試験の進捗状況を公表
25. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　17.6　　1527　 ネイバーと資本・業務提携
26. <4242> タカギセイコ　東証Ｓ 　　16.8　　1633　 受注増見込み２６年３月期業績予想を上方修正
27. <5994> ファインシン　東証Ｓ 　　16.5　　1747　 販売価格の是正効果発現で２６年３月期業績予想を上方修正
28. <8111> ゴルドウイン　東証Ｐ 　　16.1　2961.5　 インバウンド需要が成長を牽引し９月中間期営業益は３４％増
29. <6366> 千代建　　　　東証Ｓ 　　15.9 　　474　 国内外の案件進捗順調で今期業績予想引き上げ
30. <2282> 日ハム　　　　東証Ｐ 　　15.7　　6572　 豪州の牛肉事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正
31. <9658> ビジ太田昭　　東証Ｐ 　　15.6　　3560　 配当増額を好感
32. <3223> ＳＬＤ　　　　東証Ｓ 　　15.5　　1149　
33. <6471> 日精工　　　　東証Ｐ 　　15.1 　897.4　 今３月期業績予想増額し一転営業増益に
34. <6941> 山一電機　　　東証Ｐ 　　14.9　　5270　 データセンター向け新製品好調で今期上方修正
35. <5821> 平河ヒューテ　東証Ｐ 　　14.3　　2657　 ２６年３月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高へ
36. <202A> 豆蔵　　　　　東証Ｇ 　　14.3　　2651　 ＡＩロボティクスとモビリティ・オートメーションへの展開力でフィジカルＡＩ関連として脚光
37. <7501> ティムコ　　　東証Ｓ 　　14.2　　1510　 『熊一目散』への高い関心続く
38. <9367> 大東港運　　　東証Ｓ 　　14.2　　1704　
39. <4826> ＣＩＪ　　　　東証Ｐ 　　14.0 　　546　 フィジカルＡＩの先駆的ポジションで注目
40. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　13.8 　　851　 腫瘍溶解ウイルスOBP-301のオーファン指定に関する部会開催が前倒し
41. <4362> 日精化　　　　東証Ｐ 　　13.7　　2827　 化粧品・医薬品原料の販売増で２６年３月期業績予想を上方修正
42. <5268> 旭コン　　　　東証Ｓ 　　13.7 　　896　 下水道関連
43. <1847> イチケン　　　東証Ｓ 　　13.6　　4385　 今３月期収益上方修正し配当も大幅増額
44. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ 　　13.5 　　286　
45. <1783> ファンタジス　東証Ｓ 　　13.5　　　59　 電気自動車関連
46. <7172> ＪＩＡ　　　　東証Ｐ 　　13.4　　2011　 １～９月期最終益が２．５倍
47. <6840> ＡＫＩＢＡ　　東証Ｓ 　　13.4 　　373　 半導体関連
48. <4902> コニカミノル　東証Ｐ 　　13.0 　599.2　 今期最終利益予想３０億円増額受け切り返しへ
49. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ 　　12.9 　　525　
50. <4477> ＢＡＳＥ　　　東証Ｇ 　　12.7 　　363　 今１２月期業績上方修正と初配当実施を好感

株探ニュース