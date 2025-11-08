週間ランキング【値上がり率】 (11月7日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※11月7日終値の10月31日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3077> ホリイフード 東証Ｓ 71.4 605 ２５年１１月末株主から株主優待制度を新設へ
２. <3655> ブレインＰ 東証Ｐ 60.6 2694 富士通によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
３. <7940> ウェーブＨＤ 東証Ｓ 52.9 1090 ＲＥＶＡによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <2334> イオレ 東証Ｇ 42.0 4395 暗号資産交換業を営むSBI VCトレードと連携
５. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 36.9 538 電子基板の目視検査を自動化するＡＩ搭載製品を販売
６. <6809> ＴＯＡ 東証Ｐ 34.8 1705 上期決算と配当増額を好感
７. <9242> メディア総研 東証Ｇ 29.4 2037
８. <7946> 光陽社 東証Ｓ 29.0 2075
９. <4499> スピー 東証Ｓ 27.3 2899 仮想通貨関連
10. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ 27.2 2142 北米事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正
11. <7236> ティラド 東証Ｐ 25.8 8790 ２６年３月期業績予想を一転増益予想へ上方修正し配当予想を増額
12. <7092> ＦＦＪ 東証Ｐ 22.8 2200 月刊誌で非公開化に関する記事が掲載される
13. <6307> サンセイ 東証Ｓ 21.3 546 船舶関連好調で４～９月期業績予想を大幅増額
14. <6994> 指月電 東証Ｓ 21.0 726 今期は一転最終増益の見通し
15. <4957> ヤスハラケミ 東証Ｓ 20.8 1381 １株１３８０円でＭＢＯ
16. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 20.6 609 ＡＩ関連の好業績株で１年１０カ月ぶり６００円台回復が視野に
17. <6548> 旅工房 東証Ｇ 20.6 164
18. <5075> アップコン 名証Ｎ 20.5 987
19. <3928> マイネット 東証Ｓ 20.4 272 ２５年１２月期営業益予想を従来の３倍に上方修正
20. <1381> アクシーズ 東証Ｓ 19.3 3840 鶏肉相場堅調で９月中間期経常利益３．６倍
21. <3905> データセク 東証Ｇ 19.0 2293 人工知能関連
22. <9287> Ｊインフラ 東証IF 18.9 63500 みずほリースがＴＯＢ
23. <3744> サイオス 東証Ｓ 18.1 555 今期業績増額修正と株主優待導入
24. <4598> デルタフライ 東証Ｇ 18.1 497 『ＤＦＰ－１０９１７』の臨床試験の進捗状況を公表
25. <5243> ノート 東証Ｇ 17.6 1527 ネイバーと資本・業務提携
26. <4242> タカギセイコ 東証Ｓ 16.8 1633 受注増見込み２６年３月期業績予想を上方修正
27. <5994> ファインシン 東証Ｓ 16.5 1747 販売価格の是正効果発現で２６年３月期業績予想を上方修正
28. <8111> ゴルドウイン 東証Ｐ 16.1 2961.5 インバウンド需要が成長を牽引し９月中間期営業益は３４％増
29. <6366> 千代建 東証Ｓ 15.9 474 国内外の案件進捗順調で今期業績予想引き上げ
30. <2282> 日ハム 東証Ｐ 15.7 6572 豪州の牛肉事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正
31. <9658> ビジ太田昭 東証Ｐ 15.6 3560 配当増額を好感
32. <3223> ＳＬＤ 東証Ｓ 15.5 1149
33. <6471> 日精工 東証Ｐ 15.1 897.4 今３月期業績予想増額し一転営業増益に
34. <6941> 山一電機 東証Ｐ 14.9 5270 データセンター向け新製品好調で今期上方修正
35. <5821> 平河ヒューテ 東証Ｐ 14.3 2657 ２６年３月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高へ
36. <202A> 豆蔵 東証Ｇ 14.3 2651 ＡＩロボティクスとモビリティ・オートメーションへの展開力でフィジカルＡＩ関連として脚光
37. <7501> ティムコ 東証Ｓ 14.2 1510 『熊一目散』への高い関心続く
38. <9367> 大東港運 東証Ｓ 14.2 1704
39. <4826> ＣＩＪ 東証Ｐ 14.0 546 フィジカルＡＩの先駆的ポジションで注目
40. <4588> オンコリス 東証Ｇ 13.8 851 腫瘍溶解ウイルスOBP-301のオーファン指定に関する部会開催が前倒し
41. <4362> 日精化 東証Ｐ 13.7 2827 化粧品・医薬品原料の販売増で２６年３月期業績予想を上方修正
42. <5268> 旭コン 東証Ｓ 13.7 896 下水道関連
43. <1847> イチケン 東証Ｓ 13.6 4385 今３月期収益上方修正し配当も大幅増額
44. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 13.5 286
45. <1783> ファンタジス 東証Ｓ 13.5 59 電気自動車関連
46. <7172> ＪＩＡ 東証Ｐ 13.4 2011 １～９月期最終益が２．５倍
47. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ 13.4 373 半導体関連
48. <4902> コニカミノル 東証Ｐ 13.0 599.2 今期最終利益予想３０億円増額受け切り返しへ
49. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 12.9 525
50. <4477> ＢＡＳＥ 東証Ｇ 12.7 363 今１２月期業績上方修正と初配当実施を好感
株探ニュース