大腸がん手術で休養していた関西名物パーソナリティー浜村淳（90）が8日、MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）で、仕事復帰した。

浜村は番組冒頭、「3週間ぶりのご無沙汰でございます。浜村、戻って参りました」と第一声を届けた。

「検査入院、人間90歳にもなりますとね、あっちこっちおかしなところが出てきます。この際、一気に検査して、いっぺんに悪いところを直そうと、車で言うとパーツの交換ですね。部分部分的に直しておこうとなると、割合、時間がかかるんです。みなさんも、ご自分のお体に十分お気をつけいただきたい。悪いところは早い目にお直しになった方が良いと思うんです」と語った。

検査入院は大阪大学付属病院で行ったと言い、「入ってみて驚いたのは、看護婦さんの美しいこと。全員美人ぞろい」。患者同士で助けてもらったと言い、「『病院良いとこ1度はおいで。酒はうまいし、姉ちゃんはきれい』と言いたいんですが、病院で酒を飲むことはダメ。姉ちゃんはきれいという言葉はあまり上品ではないんですが、歌の文句ですからお許しください」と、早速“浜村節”も披露した。

休演中、代役を務めた福島暢啓アナウンサーやフリーアナウンサーの森たけしに感謝し、「たくさんの皆さんにご心配、ご迷惑をおかけした。励まし、お見舞いのおはがきもたくさんいただいた。これからはもっと体に気をつけて労っていきたい」と感謝していた。

浜村は同番組の生放送を10月18日、25日、11月1日と休んだ。事務所は「大腸がんの手術を受けることになりました」とし、5日に退院していた。