「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」で国内独占生配信

ボクシングの大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」に出場する選手たちが7日、都内で会見を行った。興行は12月27日にサウジアラビアの首都リヤドで開催。前WBA、WBC世界フライ級王者・寺地拳四朗（BMB）は、IBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する。3階級制覇と再起戦に向けて強い気持ちをあらわにした。戦績は33歳の寺地が25勝（16KO）2敗、35歳のガルシアが23勝（13KO）6敗2分1無効試合。

闘志を決して絶やさなかった。寺地は7月に行われた前戦で、リカルド・サンドバル（米国）に判定負け。統一王座から陥落し涙を流した。33歳とベテランの域に足を踏み入れているが「正直ここではまだ辞められない。みなさんのたくさんの応援もあって、2日後にぐらいにはもうやろうと決めていました」と当時の心境を振り返った。

海外での興行は初めて。「気合入っています。スーパーフライ級、3階級制覇に挑戦できることがすごくうれしい」と喜んだ。「絶対に勝って、世界に名前をもっと知らせたい」と気合も十分だ。

かねて対戦を熱望していた「Bam（バム）」ことWBC、WBO世界同級王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）との対戦も見据える。「ここ（ガルシア戦）をしっかり勝って、ロドリゲス選手とできるのが一番。勝てるように努力したい」と意気込んだ。

日本人選手6人が出場 今永虎雅は井上尚弥と同じ舞台に「光栄」

同興行はメインイベントを世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が担う。さらに前WBC、IBF世界バンタム級王者・中谷潤人（M.T）も登場するほか、前日本ライト級王者・今永虎雅（たいが、大橋）、WBA世界スーパーフェザー級3位・堤駿斗（志成）、アマ9冠の堤麗斗（志成）が参戦。寺地を含め計6人の日本人選手が試合に臨む。

今永はライト級ノンタイトル戦でWBA世界ライト級3位アルマンド・マルティネス（キューバ）と対戦。同門の先輩・井上と同じ大舞台に立つことについて「すごく光栄なこと。自分にとっても大きな節目になるような試合になる」と強調した。

堤駿斗はWBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦で同級暫定王者ジェームス・ディケンズ（英国）を相手に世界初挑戦。同興行に出場する6選手の中で唯一、サウジアラビアでの試合を経験しており「気候や時差、練習環境、食事だったりは準備やすいかなと思う。自分にとってそれはプラスに働くと思う」と語った。

堤の弟・麗斗はレオバルド・キンタナ（メキシコ）とスーパーフェザー級ノンタイトル戦を行う。「兄貴の駿斗が世界タイトルマッチになるので、最高の形で勝っていいバトンを渡したい」と力を込めた。

興行はNTTドコモの映像配信サービス「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）