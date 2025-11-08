初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー［２０周年記念大会」の第２弾カードを発表した。

団体は、ＳＳＰＷ認定世界タッグ王座を新設。初代王者決定戦でスーパー・タイガーがフリーの竹田誠志と組み村上和成、高橋“人喰い”義生と対戦する。

両軍は、前回の９・１１後楽園大会でスーパー・タイガーが竹田と組んで村上、川村亮と対戦。高橋が村上、川村のセコンドにつき、場外戦で大暴れし遺恨が生まれていた。

王座決定戦へ竹田は「前回の村上和成との遭遇は刺激しかなかったね、そこに高橋“人喰い”義生とタッグベルト決定戦…もう刺激の塊だ。相手は実力者だが強いからこそ殺り甲斐がある。盟友スーパータイガーと歴史の１ページ目に名を刻みます」と宣言した。スーパー・タイガーは「村上和成との因縁再び。そこに高橋人喰い義生が加わり、タッグ王座決定戦、こちらに不足無し！盟友・竹田誠志とのタッグで、当日は隙なくベルトをＣＡＰＴＵＲＥする！村上には、いつも後手に回らされているので、今回はこちらにも秘策を用意して挑む！」と予告した。

高橋は「スーパータイガーは、俺がどれだけストロングでストロングなストロングスタイルかを知ってるはず！！あらためてストロングスタイルをきっちり教えてやるよ！」と決意。村上も「ぶちのめて！ぶちのめて！ぶちのめまわすだけ！俺からの少し早い最高のクリスマスプレゼントだよ」と突きつけた。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典

また、出場決定選手として間下隼人、船木誠勝、関根“シュレック”秀樹、ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅの参戦も発表された。

大会まで残り１か月を切り決定した試合は２試合のみ。今後、カード発表でさらなるビッグサプライズが期待される。