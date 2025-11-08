ドジャースのリリーフ左腕Ａ・ベシアが７日（日本時間８日）、インスタグラムで乳児の女児ステアリングちゃんが先月２６日に亡くなったことを明らかにした。

内容は以下の通り。

私たちの小さな天使、永遠に愛しているよ。あなたはいつも、私たちと一緒にいる。

私たちの美しい娘は、１０月２６日に天へと旅立ちました。今、私たちが感じている痛みを言葉で表すことはできません。けれども、私たちは彼女を心に抱き、共に過ごした一瞬一瞬を大切にしています。

この期間中に理解と支援を示してくださったドジャースの皆さんに感謝します。

野球という家族が私たちを支えてくれました。彼らがいなければ、私たちはここまでやって来られなかったでしょう。

ドジャース・ネーションの皆さん、ブルージェイズの組織、そしてすべての野球ファンの皆さん、愛とサポートを本当にありがとうございます。

皆さんからのすべてのメッセージ、コメント、投稿を目にしました。それらが私たちにどれほどの慰めを与えてくれたか、言葉になりません。

最後に、シダーズ・サイナイ病院と、ケイラとステアリングを支えてくださったすべての医療スタッフに心から感謝します。出会った一人ひとりが、本当に素晴らしい方々でした。

愛をこめて

ベシア一家より