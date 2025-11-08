“あのが好きそうなシール”持参する粗品、熊プロと3人でシール交換
お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレス（34歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（毎日放送）に出演。あの、粗品と「3人でシール交換してる」と語った。
関西人が思う「アホちゃう!?」をテーマに話していく番組の中で、平成時代に流行っていたことに関する話題となり、紅しょうが・稲田美紀が「（熊元は）あのちゃんとかとシール交換してますから」と話を振る。
これに熊元は「私らが小学生くらいのときに、シールを交換するっていうのが流行ってたんですよ。それが今になって流行りだして」と説明し、自身は「（霜降り明星の）粗品さんとあのちゃんと3人でシール交換」しているという。
そして「粗品さんがすごい優しくて。シール持ってくるんですよ。サンリオとか。あのちゃんが好きそうなやつとか」と、粗品の意外な一面（？）を暴露。また、「あのちゃんのシールね、裏めっちゃ汚くて、粘着めっちゃ弱い」と語った。
