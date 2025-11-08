米ジュエリーメーカーが制作

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に。山本由伸投手はシリーズ3勝を挙げてWSのMVPを獲得。試合中、首元で輝いていた90万円超の愛用品が注目を集め、同僚妻も熱い視線を注いでいる。

先発エースとして投手陣を支えた山本。試合で身に着けたアイテムの1つがブルーの宝石がつながれたネックレスだ。米ジュエリーメーカー「ハッピー・ジュエラーズ」が制作し、同社の公式サイトで、6000ドル（約92万円）で販売されている。

公式インスタグラムが商品写真を公開。文面には「2025年ワールドシリーズMVPのヨシノブ・ヤマモトのために、全てブルーサファイアの夢のようなネックレスを製作する光栄にあずかりました。カスタムメイド。ここハッピー・ジュエラーズで購入可能。あなたもMVPのように輝きましょう」と記した。

コメント欄には米女性ファンから「めっちゃ素敵ね」「痺れる美しさだわ！」と絶賛のコメントが寄せられ、フレディ・フリーマンの妻チェルシーさんも「これ私にも必要かしら？」とつづり、まさかの“お揃い”を希望していた。

山本の愛用アイテムでは、移動時に持参していた高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のカバンも話題に。公式ホームページには188万1000円と掲載され、こちらも高級アイテムとして注目を浴びている。



