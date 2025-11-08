NHK「おかあさんといっしょ」で体操のお兄さんをつとめた“ひろみちお兄さん”こと、タレントの佐藤弘道(57)が5日、自身のSNSで初孫にミルクをあげる「孫バカ」な姿を投稿した。



【写真】初孫にデレデレなひろみちお兄さん「孫バカ」全開

佐藤は4日までにインスタグラムで「私、佐藤弘道は・・・ 私、佐藤弘道は・・・ ふふふ・・・ 『おじいちゃん』になりましたぁ～」と長男夫妻に初孫が誕生したことを報告していた。その際にも、初孫を抱えて満面の笑みの写真を投稿していた。



5日にも「初孫に初めてミルクを飲ませました！一気に飲んでくれました♡」と連日の投稿で、初孫を愛おしそうに見つめながらミルクをあげる写真を投稿。「ヤバ過ぎるくらい、かわいいです(^^) 孫バカ発令中！！！」と、親バカならぬ「孫バカ」状態になっていることを報告した。



佐藤は2024年6月に脊髄梗塞で緊急搬送された。現在も有効な治療が見つかっていない病気だが、リハビリを経て退院。当時のことについて、自身のブログで「医療従事者の皆様、リハビリをしてくださった作業療法士・理学療法士の皆様のお陰で奇跡的に歩くことが出来るようになり、無事に退院することが出来ました」と伝えていた。



今年6月に発症から1年を迎えたが、現在もリハビリ中。「退院はしましたが、下半身の麻痺やしびれが残り、失ってしまった機能もある為、一般の方のような歩き方は出来ません」と症状について説明している。



